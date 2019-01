Jednatel firmy Erich Zipser uvedl, že jde o investici za zhruba 30 milionů eur (asi 840 milion korun). Závod při svém otevření bude zaměstnávat asi 100 lidí, po roce 2010 pak bude trojnásobný počet zaměstnanců. Investice se začala připravovat koncem roku 2006, nyní se podle Zipsera zpracovává dokumentace. Stavba se dostala do skluzu, způsobeném podle Zipsera novým stavebním zákonem.

Zpoždění ale podle něj nezpůsobí žádné nepřekonatelné komplikace. "Předpokládáme, že výstavba hlavní budovy bude ukončena v závěru tohoto roku, kdy by měla být zahájena i montáž strojního zařízení a že výroba se rozjede někdy v polovině příštího roku," dodal.

Mošnovský závod Cromodora Wheels bude podle Zipsera přímým konkurentem ostravské Hayes Lemmerz Alukola. V příštím roce chtějí Italové v Mošnově vyrobit 400.000 kol, postupně by měla výroba růst, cílové kapacity, kterou Zipser neupřesnil, by měla továrna dosáhnout v roce 2011. "Podnik už dnes má zákazníky, nechtěl bych je prozatím oznamovat, protože jednání probíhají, i když už některá jsou uzavřena," dodal Zipser.

Průmyslová zóna Mošnov

Má asi 200 hektarů, polovinu území by měl obsadit velký investor mimo automobilový průmysl. Nejčastějšími zájemci o vstup do této zóny jsou firmy působící v automobilovém průmyslu. Do regionu je přilákala společnost Hyundai, která v Nošovicích staví automobilku produkující 300.000 automobilů ročně.

V mošnovské zóně otevřela v červnu továrnu na výrobu klimatizací vozidel a chladičů motorů firma Behr Czech, dceřiná firma Behr GmbH & Co. KG se sídlem ve Stuttgartu. Svůj závod tam staví také korejský Plakor.