Kde přesně by měla hala stát, by mohlo být definitivně jasné v květnu po jednání představenstva. „Na nejbližším jednání představenstva budou předloženy všechny informace, které se mi podařilo získat a předpokládáme, že v průběhu května padne definitivní rozhodnutí o umístění projektu,“ říká Václav Zyder ředitel společnosti CEVYKO (Centrum pro nakládání s komunálním odpadem), která stavbu třídírny připravuje.

Možností je více

Podle něj je stále ve hře umístění třídírny na městských pozemcích v průmyslové zóně Dukla v Dolní Suché. „Co se týče lokalizace, ještě probíhalo vyhodnocování alternativních variant. Možnou variantou je i území bývalého Dolu Dukla,“ říká Zyder.

Právě umístění třídícího odpadového provozu je předmětem debat a neshod. Havířovská opozice je toho názoru, že lokalita na Dukle, kde se původně s třídírnou počítalo, je například podle zastupitele za KSČM a bývalého ekonomického náměstka primátora Eduarda Heczka velice nevhodná. „A to proto, že v sousedství je provoz společnosti Mölnlycke, který je citlivý na sebemenší znečištění. Myslím, že do tohoto prostředí by neměl přijít provoz s odpady,“ řekl Heczko.

Podle informací Deníku je však pro novou halu třídírny ve hře hned několik dalších pozemků. Kromě Dukly je variantou i lokalita poblíž bývalého Bolu Barbora u Karviné, kde měla stát velká krajská spalovna odpadu. Dalšími jsou okolí Dolu Lazy v Orlové nebo pozemek v Havířově.

Firma si chce peníze z dotací

Akciová společnost CEVYKO, v níž má podíl Havířov, Spolek pro nakládání s komunálním odpadem (pro obce a města Karvinska) a společnost ASOMPO, která (sdružuje 45 obcí a měst Novojičínska), byla založena v roce 2019. Podle původních předpokladů se provoz velké moderní třídící linky za zhruba 450 milionů korun měl zahajovat v roce 2024. Už dnes je jisté, že se tento termín nestihne.

Za zpožděním v jednáních je podle společnosti covidové období a také legislativa. „Dalším důvodem, kromě zatím neukončeného výběru lokality, je, že se protahují možnosti dotační podpory projektu, které bychom rádi využili. Například do dnešních dnů nebyly schváleny Evropskou komisí přesné rámce operačního programu Životní prostředí. My, abychom ten projekt mohli provést s tím, že budeme maximálně splňovat podmínky takových operačních programů, potřebujeme přesně vědět, jaké jsou na nás kladeny požadavky,“ řekl minulý týden na zasedání havířovského zastupitelstva Václav Zyder ze společnosti CEVYKO.

Přidá se Bohumín?

Pokud jde o zapojení další měst a obcí do projektu CEVYKO, většina z nich vyčkává. „Zatím jsem se k tomuto projektu nepřipojili, ale do budoucna to nevylučujeme. Samozřejmě, bude-li to pro nás výhodné,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.

Komunální odpad z Bohumína zatím končí na skládce na okraji města, kde je kapacita do roku 2026. „Sledujeme aktivity odpadové firmy OZO, Dětmarovic i Havířova a uvidíme, pro koho se rozhodneme,“ dodal místostarosta Lumír Macura.

Podobnou vyčkávací taktiku zvolila i Karviná, která dlouhodobě vozí odpad na skládku DEPOS v Horní Suché, v níž má akcie Karviná, stejně jako Havířov, Orlová, Petřvald a několik obcí z Karvinska. DEPOS chystá konkurenční projekt třídírny, který chce spustit už v roce 2024.