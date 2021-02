Železárny letos chtějí investovat 1,6 miliardy korun

Před výzvami spojenými se snížením uhlíkové stopy při výrobě železa a oceli stojí v roce 2021 Třinecké železárny. Promítne se to do dalšího rozvoje firmy i do investičních plánů. Třinecká huť letos plánuje proinvestovat 1,6 miliardy korun, v roce 2020 investice dosáhly výše 1,4 miliardy korun.

Firmy ve skupině Moravia Steel – Třinecké železárny budou v letošním roce intenzivně pracovat na aktualizaci strategie výroby oceli s cílem snížení emisí CO2 v oblasti prvovýroby i energetiky. | Foto: Deník / Redakce