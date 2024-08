Autentické a řemeslné. Tak by charakterizoval zmrzlinu v Kopečkové její zakladatel Marek Žyla. Zmrzlinárna funguje v Třinci od roku 2020 a zákazníci zde mohou celoročně ochutnat jak klasické příchutě, tak i ty netradiční.

Rodinný podnik si získal rychle oblibu u milovníků zmrzliny, která se pyšní jak kvalitou, tak i neotřelými příchutěmi jako je například doutník s koňakem.

Kopečková se chlubí jak tradičními zmrzlinami, tak i inovativními příchutěmi. Inspiraci pro nové druhy hledá majitel zmrzlinárny Marek Žyla všude možně - od knih, sociální sítí až po nápady které přichází od zákazníků. V nabídce tak během teplého srpna mohou najít například příchuť letní jablko, které se stalo rychle oblíbenou zmrzlinou.

„Jednou ze zvláštních příchutí je právě letní jablko, které se opravdu povedlo a bylo pro nás překvapením, jak je dobré. Pak máme například příchuť sváteční tvaroh, kde jsem našel inspiraci u mé babičky, která pekla tvarohové koláče. Náplň měla velmi dobrou, tak jsme podle toho udělali jednu ze zmrzlin,“ vysvětluje Žyla.

Zmrzlinář si dle jeho slov zakládá na kvalitních surovinách, díky kterým vyrábí například pistáciovou zmrzlinu z pistácií z Bronte, které rostou na Sicílii pod Etnou. „Vyhledáváme to nejlepší, co je. Proto vybíráme zmrzlinu z pistácií z Bronte a lískové oříšky z italské oblasti Piemont. Snažíme se vždy o to, aby zmrzlina chutnala tak, jak má a chuť byla vždy plná,“ popisuje zmrzlinář. V nabídce příchutí je například vanilková z Madagaskaru, pistáciová a jahodová nebo lesní borůvková.

Jak chutná zmrzlinová variace na doutník a koňak

Jednou z překvapivých příchutí byla kombinace příchutě doutníku a koňaku. „Říkali jsme si, že se té příchutě možná budou lidé bát, ale nebylo to tak. Paradoxně si získala oblibu zejména u žen. Jednou tady přišla jedna zákaznice a chtěla si ji objednat, tak jsem se jí ptal, jestli má ráda doutníky a koňak. Když odpověděla ‚ne‘, tak jsem jí řekl, ať si ji neobjednává, ale ona si ji stejně dala a chutnala jí,“ zavzpomínal s úsměvem zmrzlinář. Každá zmrzlina se má po výrobě nechat odležet čtyři dny pro lepší propojení chutí. Všechny výrobky se připravují přímo v Kopečkové, kde je vedle prodejny i výrobna.

Rozšíření provozovny do dalších měst nebo na další místa v Třinci Žyla neplánuje. „Plánujeme nechat pouze jedno místo, abychom si zachovali naši kvalitu, což je pro nás nejdůležitější. Pokud najdeme větší prostory, tak se přesuneme, ale vždy zůstane jen jedna Kopečková,“ říká majitel, který se před založením Kopečkové věnoval velkoobchodu pro cukráře a pekaře. Postupem času se začal o zmrzlinu zajímat, prošel školením a s velkoobchodem skončil.

Provoz Kopečkové funguje celoročně každý den kromě pondělí, kdy je zavřeno. Mimo zmrzlinovou sezónu se Žyla soustředí na nanuky, které stejně jako zmrzliny vyrábí v kreditních příchutích. Během loňských vánočních svátků tak mohli zákazníci ochutnat nanuk s příchutí vanilkového rohlíčku, lineckého cukroví nebo rumových koulí.

„Prozatím jsme v zimě nabízeli pouze nanuky, ale letos už v sortimentu necháme i zmrzlinu. Mimo sezónu je zákazníků méně, ale nejsilnějšími měsíci je zejména prosinec kolem svátků a únor,“ říká majitel Kopečkové, o kterou se společně s ním starají oba synové, dcera i manželka.

Zákazníky vyjde v Kopečkové jeden kopeček zmrzliny od 39 korun a nanuky 55 korun. Lidé si mohou vybrat různé velikosti kelímků a kornoutků. Kdo si chce vzít zmrzlinu s sebou domů, může si vybrat box, ve kterém se může bezpečně převézt několik kopečků najednou.