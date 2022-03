„Jaro a podzim představují období mimo hlavní sezonu, kdy sice nevyděláváme, ale díky školám v přírodě není hotel prázdný a jsme tak na nule. Některé školy k nám jezdí na dvoutýdenní pobyty. V případě takto dlouhého pobytu mají nárok na dotace z kraje, které jim hradí část pobytu,“ uvedl Dalibor Smetana, nájemce Rodinného hotelu U Studánky. „A pokud na to škola sežene prostředky, jsme schopní ji zajistit i animátory, kteří se dětem věnují odpoledne. Učitelky si totiž od nich potřebují na chvíli i odpočinout. Za děti totiž mají zodpovědnost nepřetržitě celý pobyt. Pro děti z Ostravy, Havířova, Frýdku-Místku nebo Třince je to ideální možnost, jak strávit celé dva týdny v krásném prostředí na čerstvém vzduchu,“ poznamenal Smetana.

U Studánky v Horní Lomné: díky seniorům tady nezavírají ani na Vánoce

Období mimo sezonu se pak v hotelu snaží občas zpestřit zajímavými akcemi. „Před nedávnem jsme tady měli Gorolský víkend, při kterém si obsluha oblékla kroje. Podávala místní speciality, placky na blaše, guláš, jelita, výpečky. Náš kuchař umí perfektně připravit zvěřinu,“ zdůraznil Smetana. „Každoročně pořádáme i tradiční Studánkovský ples, který trvá tři dny. V pátek se všichni patřičně pobaví. Sobota je určena k tomu, aby lidé vystřízlivěli a odpočinuli si a v neděli jedou v klidu domů. Tato akce je určena hlavně pro přespolní, kdy k nám dojíždějí hosté z Ostravska,“ popsal Smetana.

Hlavní klientelu pak tvoří senioři, kteří si ohromně oblíbili vánoční a velikonoční pobyty, při kterých stráví v hotelu v Horní Lomné celý týden. „Jejich pobyty jsou většinou rezervované už rok dopředu. Jezdí k nám opakovaně. Nejsou nároční a u nás najdou všechno, co potřebují. Hodně lidí říká, že zdejší údolí je nejpěknější v Beskydech. Vybízí k nenáročným procházkám, které v pohodě zvládnou i starší lidé. Navíc věřící mohou využít kostela, který je hned vedle hotelu,“ řekl Smetana s tím, že někteří hosté si přejí být ubytovaní v pokojích s výhledem na kostel. „V noci je totiž i krásně nasvícený,“ dodal.

Hlavní sezonu pak představuje letní období, kdy je hotel v obležení rodin s dětmi, turistů i cyklistů. „V létě funguje i venkovní bazén, který je oplocený, takže se nemůže stát, že by se děti někam rozutekly. Navíc na ně rodiče či prarodiče mohou dohlížet přímo z hotelových pokojů, protože některé mají výhled přímo na bazén,“ přiblížil Smetana. „U bazénu je pak k dispozici bufet i točená zmrzlina. Rekreantům tak nic nechybí a mohou si užívat volna. Někteří tady jezdí už roky. Ve stejný termín i do stejného pokoje. Přesně ví, co tady mohou očekávat.“

Rodinný hotel U Studánky v Horní Lomné zažíval během epidemie koronaviru těžké chvíle. Ostatně stejně jako všechna jiná gastronomická a ubytovací zařízení.

„Při první vlně, kdy nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, naše holky začaly šít roušky pro obecní úřad. Obrovsky nám pomohl starosta Kamil Kawulok, který dělá hodně pro podporu turismu. Tenkrát nám také zajistil náhradní práci. Opravovali jsme víceúčelové hřiště, dělali plot, holky z kuchyně a úklidu šly sadit stromky. Při druhé vlně jsme pomáhali obecnímu úřadu budovat cyklostezku. Káceli jsme stromy, pálili větvě, čímž jsme vytvářeli prostředí pro nově se tvořící cyklostezku. Takto se zaměstnanci dostali na platové podmínky, na které byli zvyklí. Všechny zaměstnance jsme však neudrželi,“ přiznal Smetana.

„Nyní už vyhlížíme konec a věříme, že se situace začne zlepšovat. Některá pracovní místa řešíme brigádníky. A pracují také lidé z rodiny. Kdo má ruce a nohy, pracuje,“ uzavřel Smetana.