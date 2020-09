Město Frýdek-Místek nejenže se snaží dbát na přítomnost zeleně, ale také na ochranu přírody. Hned po spuštění projektu výsadby stromů v soukromých zahradách se pustilo do další činnosti - zahájilo polepy vybraných prosklených autobusových zastávek proti nárazu volně žijících ptáků.

Město zahájilo polepy vybraných prosklených autobusových zastávek proti nárazu volně žijících ptáků. | Foto: Archiv

„Prosklené plochy jsou pro ptáky nebezpečné. Letící pták v nich nevidí překážku a má za to, že může pokračovat v letu. Docela často se stává, že do prosklené zastávky narazí, zraní se a následně i uhyne. Abychom tuto skutečnost co nejvíce eliminovali, necháváme naše prosklené autobusové zastávky polepit fólií s celoplošným potiskem siluet ptáků doplněným slogany a logem města. Polep je volen tak, aby na skle vytvořil efekt zábrany, ale přitom zastávku nezatemnil,“ zmínil k tématu náměstek primátora Karel Deutscher.