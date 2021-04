Na začátku roku se stanice technické kontroly (STK) po přibližně pětadvaceti letech přestěhovala. Co vás k tomu vedlo a má její současné umístění nějaké výhody?

Souvisí to s koupí podílu ve společnosti STK RITZ a také s tím, že stávající prostory přestaly být pro naši činnost vyhovující. Přesun do vlastních prostor pak byl logickým krokem. Současně jsme rozšířili naši činnost a zákazníci mají díky umístění v areálu skupiny OSTRA možnost využít další výhodné služby pro jejich vozidla. Odkaz www.stk-novyjicin.cz.

Jednatel společnosti Pavel Rubeš.Zdroj: STK RITZ v Novém JičíněJaké služby STK RITZ poskytuje a pro jaké typy vozidel?

Provozujeme STK pro osobní i nákladní vozidla do 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla. Dále máme licenci na provádění technických prohlídek traktorů a jejich přípojných vozidel. Vozidlům nad 3,5 tuny poskytujeme technické kontroly a související služby na stanicích Testcar (www.testcar.cz). Kromě pravidelných technických prohlídek nabízíme i služby technických kontrol, tj. staveb, přestaveb nebo dovozů v případě, že je legislativa vyžaduje. Další službou je pak evidenční kontrola, sloužící jako důležité potvrzení pro zákazníka, že vozidlo, které kupuje, je skutečně to, které je zapsáno v technickém průkazu. V neposlední řadě je možné u nás absolvovat také prohlídku na žádost zákazníka v případě, že si bude chtít kdokoliv ověřit stav svého vozidla nebo některé z jeho částí. Důležité je zmínit, že teď po přestěhování jsme schopni zajistit provedení celé technické prohlídky včetně měření emisí jako komplexní službu.

Jak často musí vozidlo na STK?

Cílem technických prohlídek je mít komplexní přehled o technickém stavu vozidla jako celku. Z toho důvodu jsou nastaveny pro různá vozidla různé lhůty prohlídek, což souvisí například s jejich nájezdem a funkcí. Proto autobusy a nákladní vozidla jezdí na technickou každý rok, zatímco osobní a nákladní vozidla do 3,5 tun hmotnosti poprvé po čtyřech letech od první registrace a pak každé dva roky.

Jak se na technickou kontrolu může zákazník objednat a jak dlouho předem?

Na naší STK neobjednáváme, stačí přijet a rádi službu pro zákazníka provedeme. Samozřejmě se vyskytují měsíce, kdy je vytíženost vyšší. Pokud si chce být zákazník jistý, že nebude čekat příliš dlouho, doporučuji na STK zavolat a naši pracovníci rádi poradí, kdy přijet. Obecně jsou například méně vytížené odpolední hodiny.

Jaké služby mohou využít motoristé v areálu kde STK RITZ sídlí?

Kromě absolvování technické prohlídky na jedné z nejmodernějších linek STK v republice, má zákazník možnost v areálu natankovat kvalitní pohonné hmoty na bezobslužné čerpací stanici. Zde pro firemní zákazníky nabízíme i možnost uzavření smlouvy a tankování za výhodných podmínek v celé síti čerpacích stanic Nikey. Tato společnost provozuje v areálu i mycí linku pro dodávky, autobusy a nákladní vozidla. Dodávky je možné opravit v servisu KAR-mobil a pokud by byl zájem, je možné se v areálu domluvit i na parkování vozidel, případně na pronájmu kancelářských prostor.

Stali jste se členem skupiny Ostra, jaké výhody přináší členství vám a vašim zákazníkům?

Pro nás to znamená mnohem vyšší stabilitu. Tím, že jsme součástí skupiny, která má přes osm set zaměstnanců a obrat kolem tří a půl miliardy korun, můžeme investovat do nových prostor, služeb a vůbec do dalšího rozvoje. Vstup do Ostra Group přináší výhody i našim zákazníkům. Zejména těm firemním. Těm nyní nabízíme komplexní služby v rámci péče o jejich flotily. Od STK, přes servisy, tankování pohonných hmot a mytí, až po nákup nových vozidel, náhradních dílů, či logistických služeb.

Zaznamenali jste změnu v žádosti o technické prohlídky v souvislosti s novým nařízením o prodloužení platnosti technické?

V souvislosti s opatřením Evropské unie došlo k velkému nepochopení. Opatření má pomoci především těm, kterým auta uvízla v jiném okrese, kraji nebo státu, případně jsou nemocní, v karanténě a nemohou na technickou prohlídku dojet. Nejedná se o dárek, který motoristům umožňuje jezdit deset měsíců navíc bez řádné péče o vozidlo. Doporučujeme všem, aby se řídili původními termíny platnosti technických prohlídek. Stanice technické kontroly jsou normálně v provozu, v současné situaci prakticky nejsou čekací doby a vše je možné provést v maximální rychlosti, samozřejmě se zachováním všech hygienických požadavků, které dnešní doba vyžaduje. Přesunem provedení technické prohlídky na jiný měsíc riskuje řidič čekání, protože se potká s vozidly, které pojedou na STK ve svém běžném termínu. Možnost prodloužení doby platnosti technické prohlídky se nevztahuje na všechny kategorie vozidel - prodloužit dobu platnosti například nelze u kategorií O1 a O2 (vozíky), L (motocykly) nebo u traktorů s konstrukční rychlostí do 40 km/h.

V minulosti sloužila technická kontrola také jako kontrola vozidla před dovolenými

Přeci jen, vozíme v automobilu především sebe a své blízké a je vhodné být si jistý tím, že vozidlo je v pořádku. Určitě existuje velká část řidičů, kteří se starají o svého plechového miláčka z hlediska servisu i provedení technické prohlídky zodpovědně, ale jak už jsem zmiňoval výše, část veřejnosti opatření pochopila tak, že je vystaven generální pardon na udržování vozidla v odpovídajícím technickém stavu. Zde je důležité i poznamenat, že v případě nehody se pojišťovna vždy dívá na to, v jakém technickém stavu vozidla jsou a hledá cokoliv, co by mohlo pojistné plnění snížit. Chybějící technická prohlídka je tady docela dobrým vodítkem. Určitě bych absolvování technické prohlídky doporučil všem, kteří pojedou za hranice. Zmíněné opatření totiž přijaly kromě České republiky jen dvě země EU - Itálie a Malta. Žádná z ostatních zemí EU dobu platnosti technické prohlídky neprodloužila. Nedělejme si iluze o tom, že policista někde v polské nebo chorvatské vesnici bude vědět, že v ČR je prodloužená doba technické prohlídky. Absolvováním prohlídky si zcela určitě ušetří motorista případné problémy a vysvětlování.

ZUZANA ČTVRTLÍKOVÁ