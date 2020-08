Prodejna v jediném outletovém centru na severní Moravě bude o výměře 250 m2.

„Rozšiřování OAM o nové značky je jednou z našich hlavních priorit. Proto jsme rádi, že můžeme nově přivítat tak známou a oblíbenou značku jako je Esprit,“ říká marketingová manažerka OAM a doplňuje, že srpen bude v celém centru ve znamení překvapení.

„Abych návštěvníky více nalákala, mohou se těšit ještě na další světově známou, napovím sportovní, značku a nakupování během oblíbeného Night Shoppingu s bohatým doprovodným programem. Každý, kdo miluje módu, slevy a zábavu by u nás v předposledním srpnovém víkendu neměl chybět,“ zmiňuje manažerka.

Značka Esprit je už pět desítek let známou americkou značkou, která klade velký důraz na užívání přírodních a kvalitních materiálů a samozřejmě také na styl, jedinečnost a nadčasovost svých kolekcí. Kolekce značky Esprit jsou určeny pro ženy, muže a také děti, zejména pro městské ležérní oblečení, volnočasové oblečení do přírody či do kanceláře.