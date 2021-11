Chlebovický areál seznamuje návštěvníky s prací včelařů a umožňuje pochopit, jak nezastupitelnou úlohu v přírodě včely mají, a proč má smysl chránit přírodu. Unikátní areál vybudovali společnými silami zdejší včelaři a Marie Knödlová jej dostala na starost před patnácti lety. Tehdy se rozhodla opustit stabilní, takzvaně „dobré“ zaměstnání a jít za tím, co ji baví a v čem vidí smysl - za včelařením a prací s mladými lidmi.

„Záběr našich aktivit je velmi široký, pro mne však vždy byla alfou a omegou práce s mládeží ,“ říká s úsměvem sympatická správkyně, která v areálu provozuje vyhlášený a dobře zásobený obchůdek se včelími produkty, potřebami pro včelaře a medovým občerstvením.

Marie Knödlová včelaří i pracuje s dětmi už řadu let, a aby se mohla věnovat pedagogické činnosti, vystudovala dodatečně obor včelařství. „Založením včelařského kroužku mládeže, před osmnácti lety, jsem propojila své dvě vášně, a když jsem se tehdy pro kroužek, jenž funguje dodnes, snažila zajistit dotace, bylo mi řečeno, že obor včelařství nemá nic společného s životním prostředím. To byl moment, kdy jsem si řekla, že takto to přeci nemůžeme nechat, a pustila jsem se do toho naplno. Začali jsme pořádat akce pro děti a veřejnost, zvát představitele města i kraje. Už 15 let také pořádáme Letní školu včelaříků. Sjíždí se k nám děti z celé republiky a ti, kdo už věku včelaříků odrostli, zde mají možnost pracovat jako instruktoři“ uvádí včelařka.

Chlebovická medová stopa

Včelařské muzeum i celý areál jsou otevřené pro veřejnost a nejčastěji sem míří předem dohodnuté zájezdy. „Jsou to především dětské skupiny, ale třeba i senioři. Program pro skupiny domlouváme individuálně a pokud návštěvníci chtějí, mohou zde strávit klidně celý den. Připravíme pro ně videoprojekci, za doprovodu průvodce si prohlédnou včelařské muzeum, zahradu i naučný včelín, vyrobí si třeba svíčku ze včelího vosku, zažijí medobraní, mohou si zasoutěžit i opéct špekáčky,“ vysvětluje správkyně.

V okolí je možné projít si také Chlebovickou medovou stopu, naučnou stezku zprovozněnou při příležitosti 25. výročí založení Včelařského muzea a výročí 700 let znovuobnovení obce Chlebovice. Výletníky provede po příjemném okolí, i na zdejší rozhlednu Panoramu včelka Medulinka

Areál je populární i v zahraničí Význam chlebovického areálu postupně vzrůstá a díky práci řady dobrovolníků je dnes jeho součástí kromě včelařského muzea a skanzenu i naučný včelín, zahrada s včelařsky významnými rostlinami, či naučný koutek. „V předchozích letech jsme tady pořádali i mezinárodní work-kempy. Desítky dobrovolníků z různých koutů světa se podílely na údržbě areálu a jiných aktivitách. V pořádání kempů bychom chtěli pokračovat a zaměřit se více na zájemce z České republiky,“ doplňuje včelařka.

Muzeum je znovu otevřeno

Dobu, kdy muselo být zavřeno, využili chlebovičtí včelaři k provedení rekonstrukce střechy historické budovy fojtství, v níž muzeum sídlí, a nyní je areál včetně muzea opět v provozu.

„Mým snem vždy bylo, aby náš areál fungoval jako celek, abychom rozvinuli to, co tady včelaři vybudovali a vše zůstalo zachováno pro další generace. Snažíme se tady populárním způsobem prohlubovat znalosti veřejnosti o nezastupitelné úloze včel ve společnosti i o to, aby co nejvíce lidí pochopilo, že přírodu musíme chránit. Lidskou práci nahradíme třeba roboty, ale přírodu ne, tu nenahradí nic. Na ní jsme skutečně závislí.“ uzavírá správkyně Knödlová.