Do užší nominace bylo ve čtyřech kategoriích vybráno celkem 16 nejzajímavějších loňských projektů. Vyhlášení vítězných projektů a předání křišťálových komínů proběhlo na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Olomouci. Od roku 2002 získalo prestižní ocenění Projekt roku již 69 teplárenských projektů. Veolia Energie ČR získala v soutěži zatím nejvíce ocenění – celkem 12.

Veolia získala ocenění za projekty snižující emise znečišťujících látek do ovzduší v Teplárně Přívoz v Ostravě a Teplárně Přerov. Obě teplárny prochází rozsáhlou ekologizací a budou mezi prvními teplárnami v ČR, které přestanou spalovat uhlí a přejdou na čistší paliva. V ostravské teplárně úspěšným ukončením projektu plynofikace kotle K4 Veolia nahradila černé uhlí koksárenským a zemním plynem a dosáhla tak výrazně nižších koncentrací emisních limitů oxidů dusíku i CO. V Teplárně Přerov nahradily původní černouhelné kotle dva nové plynové kotle s emisními koncentracemi nižšími, než požaduje legislativa. V obou případech zároveň výrazně klesnou i emise prachu a CO2.

„Investujeme miliardy do ekologizace a zahájili jsme transformaci, která bude největší v novodobé historii teplárenství. Těší nás, že to odborná komise ocenila a pomáhá nám prezentovat tyto projekty veřejnosti. Mají velký přínos pro zlepšování životního prostředí v regionech a zároveň snižují emise skleníkových plynů, o což usiluje celá EU,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie v ČR.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.