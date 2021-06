Letošní topná sezóna byla také ve znamení obrovského nárůstu cen emisních povolenek, pokračující modernizace a ekologizace tepláren, včetně postupného přechodu k čistším palivům a úplnému odklonu od uhlí. To se ve svých provozech Veolia zavázala opustit do konce roku 2030.

Kromě loňského září byly všechny měsíce chladnější než v předchozí topné sezóně, meteorologové ale hodnotí průběh zimy v dlouhodobém srovnání jako normální. Prakticky celá topná sezóna byla ve znamení nouzového stavu a přísných opatření proti koronaviru. Pro teplány jako součást kritické infrastruktury platila ještě přísnější pravidla. „Navzdory těmto omezením i četným nemocem a karanténám v řadách našich zaměstnanců byly dodávky tepla zajištěny v plném rozsahu. I přes výrazně chladnější počasí v meziročním srovnání vzrostl prodej tepla jen o zhruba 10 procent. Na prodejích tepla se odrazilo omezení škol či úřadů a uzavření hotelů, restaurací a dalších provozoven,“ říká Reda Rahma, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Dalším nebývale silným vlivem byl dramatický nárůst cen emisních povolenek. „V minulé dekádě byla cena povolenky pod 10 euro za tunu, dnes již překračuje hranici 50 euro. Náklad jen na povolenky u nás činí zhruba 2 miliardy korun ročně a povolenky již stojí více než je náklad na samotný nákup uhlí. To je dlouhodobě neúnosné,“ vysvětluje Rahma.

I proto se letos Veolia zavázala, že ve svých provozech do roku 2030 postupně opustí uhlí, v některých lokalitách dokonce do roku 2023. Pokračuje tak proces modernizace a ekologizace tepláren, do které Veolia Energie v předchozích letech investovala více než 10 miliard korun. Již dnes jsou emise škodlivin vypouštěných do ovzduší nižší o desítky procent a dopad výroba tepla a elektřiny na životní prostředí je výrazně menší.

Pomoc i během pandemie

Končící pandemie koronaviru byla taktéž ve znamení vzájemné pomoci. Veolia Energie nezůstala pozadu a od jara 2020 pravidelně podporuje klíčová zdravotnická zařízení ze svého klientského portfolia, stejně jako partnery z řad měst, obcí a organizací pečující o seniory a další znevýhodněné skupiny obyvatel. Celkem těmto skupinám Veolia Energie rozdělila věcné i finanční dary ve výši bezmála pěti miliónů korun a s pomocí pokračuje i nadále. V březnu tohoto roku podpořila rozšíření očkovacích center v Moravskoslezském kraji a na jejich provoz přispěla i v Středočeském kraji a v Praze.

Veolia Energie v ČR dodává teplo a teplou vodu do 560 tisíců domácností, 1800 zařízení terciární sféry a 300 průmyslových podniků. Zabývá se i dalšími moderními trendy, smart systémy a energetickými úsporami.