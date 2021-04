Ti všichni v pondělí dopoledne využili možnost nakoupit v pojízdné prodejně, která do karvinské části Louky zajíždí od minulého týdne, protože místní obchod tu na konci února skončil.

„To měla ta Vietnamka. Jenže majitel ten objekt prodal a jí to řekli na poslední chvíli. Je to škoda, měla dobrý sortiment,“ informovala mě jedna z místních žen, která si přišla nakoupit.

Prodejna z Polska

Pojízdná prodejna z Polska do této odlehlé městské části, odkud je to do nejbližšího obchodu do Karviné nebo Českého Těšína zhruba šest kilomertrů, zajíždí na popud karvinské radnice.

Ta reagovala na uzavření prodejny s potravinami v části Louky tím, že vnukla mobilním prodejcům potravin mopžnost něco tady vydělat.

„Poptávka se objevila na internetu. Majitel naší firmy, což je můj syn, se s lidmi z Karviné spojil, představil jim firmu, auta, sortiment a dohodli se,“ prozrazuje mi Marek Czyź, řidič dodávky plné chleba, pečiva, mléka, sladkostí, ale i plné lednice.

Dodávka firmy EuroSklep dojíždí z města Jastrzębie-Zdrój vždy v pondělí, ve středu a v sobotu. V Loukách je okolo deváté a má čtyři zastávky – u kostela, Malé Kempy, Velké Kempy a u Rybího domu. Přestože je tu dnes (v pondělí – pozn. red.) teprve potřetí, řidič tvrdí, že zájem lidí o jeho zboží je. „Hodně lidí bylo v sobotu. Tady u kostela asi patnáct, a na Kempech dohromady taky tak, zhruba,“ říká.

„Když nemůžeme do Biedrónky…“

Místní tuto službu vítají, některým ale vadí třeba to, že u zboží nejsou cenovky. Zato mohou platit samozřejmě v korunách, ale jen hotově. Firma z Jastrzębia má však v Loukách konkurenci. V úterý a v pátek sem prý zajíždí jiné polské auto s potravinami, jak mi prozradily dvě místní ženy.

Paní Marie Suchanková se o této službě dozvěděla z městského webu. A chtěla se osobně přesvědčit, co pojízdná prodejna nabízí. Proto přijeli s manželem až z Karviné. „Jsme tu i proto, že kupujeme polské výrobky a teď nemůžeme do Biedrónky (polská síť supermarketů - pozn. red.), tak jsme přijeli sem. Co jsme chtěli, jsme koupili,“ říká spokojeně seniorka.

Pojízdné prodejny, zpravidla z Polska, ale na Karvinsku zajíždějí na více míst blízko hranice. Objevuje se například v Dolní Lutyni, bohumínské části Skřečoň, ale třeba i přímo v Karviné.