Na začátku letošního roku podražilo vodné a stočné o 8,58 koruny za kubík, a to včetně stočného. Od příštího roku se cena vody zvedne o dalších 12,43 koruny. Za dva roky tak voda v Ostravě zdraží v součtu o 22,5 procenta. Ještě razantnější zdražení v průběhu posledních dvou let evidují odběratelé vody od SmVaK. Kolik bude stát voda pro obyvatele Karvinska, Frýdecko-Místecka, Opavska a Novojičínska?

Ostravané už vědí, kolik budou platit za vodu v příštím roce. Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) oznámily ceny platné od 1. ledna. Podle očekávání dochází k dalšímu zdražení.

Kolik bude stát voda v okresech?

I přes zdražení zůstává cena vody v Ostravě v rámci České republiky na nižší úrovni. Například Severomoravské vodárny a kanalizace (SmVaK) zvedly cenu vody pro obyvatele Karvinska, Frýdecko-Místecka, Opavska a Novojičínska nad stokorunovou hranici už pro letošní rok, kdy kubík zdražil o 23,15 koruny na částku 118,52 korun.

Pro příští rok už představenstvo SmVaK schválilo nové ceny. Cena vodného a stočného vzroste od ledna 2024 v součtu o 14,22 koruny, tedy obdobně jako v Ostravě o zhruba 12 procent. V regionech však bude stát nově už 132,75 koruny, rovněž zde je započtena nová dvanáctiprocentní daň. V případě SmVaK jde o procentuální navýšení během dvou let o více než 36 procent.

Čistě teoreticky však mohlo být ještě hůř. Státní fond životního prostředí ČR totiž stanovil pro Moravskoslezský kraj sociálně únosnou hranici ceny vody pro rok 2024 na částku 165,39 koruny za metr krychlový.

SmVaK plánuje proinvestovat miliardu

„Naším cílem nadále zůstává poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřenou cenu odrážející náklady na jejich poskytování. Nadále zůstáváme výrazně pod úrovní sociálně únosné ceny stanovené pro příští rok pro náš kraj,“ poukázal na tuto skutečnost ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Jak OVAK, tak i SmVaK plánují v příštím roce také výrazné investice do rozvoje vodárenské infrastruktury. SmVaK plánuje proinvestovat miliardu. Téměř 462 milionů korun poputuje na oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, přes 303 milionů do vodovodních sítí a 243 milionů do ostravského oblastního vodovodu. OVAK plánuje vynaložit na vodohospodářskou infrastrukturu asi 468 milionů korun, z toho 321 milionů prostřednictvím nájmu městu. Do provozního majetku investuje OVAK skoro 59 milionů korun.

Cena vody v Ostravě

Zatímco v loňském roce stál kubík vody včetně stočného 88,46 koruny a v letošním roce 97,04 koruny, v příštím roce cena vody v Ostravě poprvé v historii překročí stokorunovou hranici. Nově bude stát 109,47 koruny za metr krychlový.

Letos se cena meziročně navýšila o 9,7 procenta, od příštího roku to bude o dalších 12,8 procenta. Za dva roky tak cena v Ostravě zdražuje o 22,5 procenta. Ve zdražení je už zahrnuta také vyšší DPH, která pro příští rok roste z deseti na dvanáct procent a je součástí konsolidačního balíčku vlády na ozdravení veřejných financí.

„Současná ekonomika se vyznačuje především vysokou inflací, která způsobuje růst nákladů, z nich většinu nemůžeme nijak ovlivnit. Jde především o energie, nakoupenou vodu a služby. Proto musíme tato fakta promítnout i do ceny vody pro spotřebitele. Odpovídá to ekonomické realitě doby, ve které žijeme,“ uvedl ředitel OVAK Petr Konečný.

Za zdražením vody v Ostravě stojí také náklady na mzdy zaměstnanců OVAK a nájem infrastruktury, za kterou OVAK platí městu. Ostrava z nájemného financuje opravy, obnovu, modernizaci a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Vývoj ceny vody za poslední tři roky u OVAK (za kubík, vodné a stočné)

2022 88,46 koruny 2023 97,04 koruny (+ 9,7 procenta) 2024 109,47 koruny (+ 12,8 procenta)

Vývoj ceny vody za poslední tři roky u SmVaK (za kubík, vodné a stočné)