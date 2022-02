Pandemie již řadu měsíců ovlivňuje naše životy. Naše tělo strádá nedostatkem imunity, není například saunování skvělou prevencí?

Pravidelné saunování má zcela jistě vliv na tělesné i duševní zdraví, nehledě na to, jestli je venku zima, teplo nebo koronavirus. Věděli jste například, že saunování zvyšuje počet bílých krvinek?

Je tedy zájem o saunování i v době koronaviru? Museli jste například omezit provozní doby kvůli malé návštěvnosti?

O kvalitní saunové wellness v Ostravě je zájem pořád. Omezení jsme pocítili spíše v podobě protiepidemických nařízení. Lidé se chtějí saunovat. Dle mého vědí, že je to pro jejich tělo správná věc a také si vyčistí hlavu od problémů.

Co bezpečnostní opatření? Respektují je hosté bez výhrad?

Bezpečnostní opatření dodržujeme, i když nám to samozřejmě komplikuje život. Hosté si už zvykli a děkujeme jim za pochopení. Každý si už přeje, abychom se navrátili k normálu…

Kdo jsou vaši nejčastější klienti? Hoteloví hosté nebo Ostravané či občané z okolí, kteří si vaše zařízení oblíbili?

Máme širokou základnu hostů, tvořenou především místní klientelou. Za téměř 10 let působení jsme si vybudovali zvučné jméno. Návštěvníci z hotelu tvoří pouze malou část.

Čím je vaše zařízení výjimečné? O který typ saunování je největší zájem?

U nás najedete mimo jiné několik rozměrných venkovních saun, relaxační teplý bazén a hitovkou je určitě venkovní gigantická horká vířivka. Představte si, jak sedíte v hodně teplé vodě a dosedají na vás sněhové vločky… Kdo nezažil například saunový ceremoniál v Relax Days, ten neví co je zábava v sauně.

Máte otevřeno včetně víkendu od 10 do 22.30 hodin. Kdy je nejlepší doba k saunování, je na to nějaký postup?

Dlouhá otevírací doba je důležitá, lidé si tak mohou saunování rozvrhnout během celého dne. Doporučujeme však vyzkoušet relaxaci dopoledne. Vezměte si volno v práci a přijďte na 10 hod., tělo je v jiném režimu než odpoledne či večer. Zážitek je jiný, lepší, překvapí vás to!