„Je to skvělá příležitost pro celý náš třinecký výrobní závod a logistické centrum v Českém Těšíně, který se stává součástí silné globální společnosti s významnou výrobní stopou v různých technologiích. Jsem si jistý, že v následujících týdnech budou týmy Walmark a STADA zkoumat možnosti synergie, aby nejen plně využily kapacitu výrobního areálu, ale také optimalizovaly logistiku, nákup a plánování,” říká Robert Kužela, výrobní ředitel Walmark, jež je výrobcem zavedených značek volně prodejných léčiv jako Proenzi, Urinal nebo dětské vitaminy Marťánci.

Společnost Walmark, výrobce zavedených předních značek volně prodejných výrobků pro péči o zdraví ve střední Evropě, byla založena v roce 1990 a sídlí v České republice. Je přímo zastoupena v devíti zemích Evropské unie včetně České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Své výrobky prodává do více než 40 zemí po celém světě. Zaměstnává více než 540 lidí a silně se zaměřuje na inovace. Kvalitní výrobní zařízení společnosti Walmark v Třinci bude začleněno do globální výrobní sítě skupiny STADA.

„Těšíme se na to, že do naší globální výrobní sítě přidáme vysoce kvalitní výrobní závod Walmark v Třinci. Navíc plánujeme v Třinci vyrábět vybrané produkty STADA, a to nejen s využitím plných výhod stávajících odborných znalostí, ale navíc s využitím kapacity zařízení tak, abychom ještě více podpořili silný růst společnosti.” řekl Miguel Pagan Fernandez, technický ředitel společnosti STADA.

Podle generálního ředitele STADA PHARMA CZ Tomáše Mihala má tento trh pro skupinu STADA velký význam. „Po akvizici společnosti Walmark se STADA v České republice okamžitě stane jednou ze tří nejlepších společností ve svém odvětví. Kromě toho má výrobní závod v Třinci všechny předpoklady k tomu, aby se stal centrem excelence STADA pro doplňky stravy. Díky silné lokální stopě, rozšířenému portfoliu a důvěryhodným značkám jsme nadále odhodláni poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní a cenově dostupné produkty a budeme hrát ještě větší roli při zvyšování výkonnosti společnosti STADA v této části Evropy,“ uvedl Mihál.