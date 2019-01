Mošnov/Čeladná - Mošnovské letiště má ambice stát se významnou vzdušnou branou do Evropy. Usiluje proto o zavedení nových pravidelných leteckých linek a je k tomuto cíli zase o krok blíže.

Z Letiště Leoše Janáčka bude už brzy létat pravidelná linka do Moskvy. Spoj bude zajišťován padesátimístným letounem typu Saab 2000. Vzdušné spojení chce Moravskoslezský kraj navázat i s Londýnem, Bruselem a Amsterdamem. | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Mošnov – Moskva. Pravidelné letecké spojení na této trase by mělo začít fungovat už během následujících tří měsíců. Vyplývá to z memoranda, které v pátek 20. června dopoledne podepsali na Čeladné náměstek hejtmana pro dopravu Pavol Lukša a zástupci Letiště Leoše Janáčka na jedné straně a představitelé moskevského letiště Domodědovo a ruské letecké společnost Flight Polet na straně druhé.

„Byla tak završena více než rok trvající systematická jednání o možnostech a podmínkách zahájení pravidelného leteckého spojení Moravskoslezského kraje s hlavním městem Ruské federace,“ vyjádřil se k podpisu memoranda náměstek Lukša.

Létat se podle jeho dalších slov bude na komerční bázi, lety tedy nebudou provozovány v závazku takzvané veřejné služby. To znamená, že ztráta dopravce nebude kompenzována z veřejného rozpočtu kraje, který tak ušetří zhruba devadesát milionů korun. „Letiště Domodědovo jsme si jako partnera zvolili záměrně. Není sice tak známé jako Šeremetěvo, ale je to v současné době největší a nejmodernější letiště v Ruské federaci a nabízí spojení do 230 destinací nejen v Rusku, ale po celém světě. Jen v loňském roce z něj bylo odbaveno téměř 19 milionů pasažérů,“ řekl k cílové stanici nového spoje, který do Moskvy poletí zhruba dvě a tři čtvrtě hodiny, ředitel letiště Lubomír Vavroš.

Dalším důležitým krokem pro rozvoj Letiště Leoše Janáčka by pak mělo být plánované zavedení pravidelných leteckých linek také do Londýna, Bruselu a Amsterdamu.

Do těchto metropolí už ale kraj vybranému přepravci pomůže dotacemi linky rozlétat. Vítěz výběrového řízení totiž bude na oplátku létat z Mošnova právě v rámci závazku poskytování veřejné služby. S tímto způsobem hledání však kraj na počátku roku narazil na půdě Evropské komise.

„Prošli jsme si pořádným martyriem, ale teď můžeme říct, že máme dokonce know-how na to, jak dělat výběrové řízení formou závazku veřejné služby. Ve složitých jednáních nám pomohlo ministerstvo dopravy. Výběrové řízení na přepravce tedy bylo nakonec zahájeno, a informace o něm visí i na úřední desce Evropské komise,“ sdělil už dříve Deníku Pavol Lukša s tím, že i do těchto tří zmiňovaných destinací by se mělo začít z Mošnova létat ještě letos.

V současné době funguje z Letiště Leoše Janáčka pravidelný spoj do Prahy a Vídně.