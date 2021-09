"Vlaky typu push-pull jsou na území České republiky novinkou," řekl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta. Soupravy budou složené z jednoho řídícího a dvou vložených vozů.

"Push-pull znamená tlačit-táhnout. Vepředu je lokomotiva a vzadu je řídící vůz. Nemusí se otáčet, a když to dojede do konečné stanice, tak si strojvedoucí přesedne do řídicího vozu a řídí z řídicího vozu lokomotivu, která tlačí," popsal prezident a předseda představenstva ve skupině Škoda Transportation Petr Brzezina. Souprava se tak obejde bez zdlouhavého přesunu lokomotivy, čímž se zrychlí doprava.

Do vlaku lze doplňovat vagony až do šestivozové soupravy. "Podle toho, na jaké trati jezdí, se můžou měnit pohony. To znamená, může to být dieselová lokomotiva, a pokud si zákazník pořídí tento vlak a nemá ještě elektrifikované některé tratě, může to používat od doby, než se elektrifikují, a pak přepnout na elektrickou lokomotivu a může ten vlak používat dál," řekl Brzezina.

Právě to má v úmyslu Moravskoslezský kraj, který navíc do budoucna plánuje i vodíkový pohon.

"Navíc plánujeme, že do Beskyd bude jezdit čím dál více návštěvníků, takže proto push-pully, protože jsou patrové, a ne všude jsou dlouhá nástupiště na to, aby se tam dostaly vlaky se všemi vagony. Tak si vezměte, že teď máte vlastně dva vagony na sobě," řekl hejtmanův náměstek Radek Podstawka (ANO).

Kapacita vlaku je 356 sedících a 410 stojících cestujících. "Je tady 30 stání na kola, šest stání pro vozíčkáře, dá se v zimě 40 párů lyží převézt, jsou tady bezbariérové záchody pro postižené, takže je to nejmodernější souprava, která může být," řekl Podstawka. Ve vlaku nechybí wi-fi, klimatizace či USB zásuvky.

"Od začátku jsme mysleli na to, aby splňoval a předčil očekávání cestujících. Tento vlak je hodně komfortní a z hlediska provozního je to nová generace vlaků," řekl Brzezina.

Vlaky vyrábí ostravský závod ze skupiny Škoda Transportation, společnost Škoda Vagonka. Vychází z dvoupodlažních souprav, které letos Škoda dodala do Německa. Vlak může jet rychlostí až 160 kilometrů v hodině. První souprava dostala jméno po fotbalové legendě Baníku Ostrava Karlu Kulovi.