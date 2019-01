REGION - Dlouhotrvající sucho ohrožuje zásoby užitkové vody pro velké severomoravské firmy.

Žermanická přehrada | Foto: Archív

Vodohospodáři již začali s podniky jednat o možné regulaci.

Nejhorší situace je na Žermanické přehradě, která zásobuje vodou například ostravský hutní gigant ArcelorMittal nebo paskovský Biocel.

Zásoby pitné vody jsou dostatečné a žádné omezení dodávek nehrozí. Povodí Odry (POD) již připravuje plány pro případ, že by se situace dále zhoršovala. "Nedodávali bychom firmám vodu z Žermanic, ale ArcelorMittal by bral vodu například z Ostravice, do které bychom připouštěli z přehrady Šance, a Biocel zase z přehrady Olešná," uvedl generální ředitel POD Pavel Schneider.

Firmy jsou se situací smířené. Biocel si již spočítal, že úprava méně kvalitní vody z Olešné bude pro firmu finančně náročnější, na výrobu by to ale nemělo mít žádný vliv. S odběrem vody z Ostravice již počítají také v Mittalu.