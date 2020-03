Hejtman Ivo Vondrák vydal regulační opatření v příměstské autobusové dopravě. Ode dneška 16. března cestující nesmějí vystupovat ani nastupovat do autobusů předními dveřmi. Zároveň nebudou označovat ve voze jízdní doklady.

„Je nutné ochránit řidiče a vytvořit jim jakousi ‚ochrannou bublinu‘. Řidiči nebudou cestující ani odbavovat,“ uvedl hejtman.

Náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka dodal, že se zároveň ruší režim zastávek na znamení.

„Bezpečnost cestujících a řidičů je nejdůležitější. Víme, že desítky tisíc obyvatel našeho kraje jsou závislé pouze na veřejné dopravě, proto uděláme vše, aby doprava zůstala zachována a lidé měli možnost jezdit do práce, na nákup či k lékaři. A to v prostředí, které je bezpečné. Samozřejmostí ale je, že lidé by měli v prostředcích veřejné dopravy používat roušky nebo jiné ochranné pomůcky. Věřím, že tato opatření zabrání šíření virové nákazy jak mezi řidiči, tak cestujícími,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Kraj zavřel školky či poradny

Moravskoslezský kraj dnes také s okamžitou platností zrušil provoz mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které zřizuje. Tato krajská zařízení budou uzavřena až do odvolání.

„Cílem tohoto opatření je maximálně eliminovat prudké šíření nákazy koronavirem. Nařízení platí pro 16 krajských mateřských škol, 6 pedagogicko-psychologických poraden a 9 speciálně pedagogických center. Je na ředitelích těchto organizací, aby zajistili dodržování tohoto opatření,“ doplnil Vondrák.