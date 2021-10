Vždycky, když mi někdo říká, že nejzelenější dovolená je na vlastní chatě, vzpomenu si na svou známou. Ta na svou chatu míří autem, z jehož výfuku se valí víc než padesát odstínů šedi, trávník skrápí sprchou chemie z velkokapacitních barelů, to aby měla v létě alespoň trochu zeleně bez plevele, odpadky pálí na zahradě a zbytek plechovky barvy klidně vyšplouchne za plot na mez. Aha. Tak takhle ne.

Pojďme začít seznamem toho, co nedělat, a naopak jak se chovat i na nejkomerčnější dovolené, kterou už možná máte koupenou. Můžete přispět maličkostmi – odmítejte jednorázové plasty, jako jsou brčka nebo tácky, kupujte na cestách lokální ovoce, neodnášejte si z bufetu talíře plné jídla, které pak necháváte rozrýpané na stole.

Sáhněte po tradičních lokálních surovinách, ne jejich napodobeninách dovezených tisíce kilometrů, volte přírodní koupání, vypínejte klimatizaci, když nejste na pokoji (většinou se malý pokoj vychladí za pár minut, když už ji potřebujete použít).

Šetřete vodou a nepoužívejte pořád balenou (v oblastech, kde neteče zdravotně nezávadná z kohoutku, může být alternativou ta ve skle nebo v barelu). Sportovní vybavení si půjčujte, cestujte nalehko (nebalte si zbytečnosti – a už vůbec ne jen kvůli tomu, že máte volnou kapacitu v kufru), vsaďte na univerzální kousky (boty, kosmetiku, oblečení, knihy…).

Nepoužívejte stále nové a nové ručníky, sáhněte po přírodních repelentech, v místě cestujte na kole nebo hromadnou dopravou, pohybujte se jen po vyznačených turistických stezkách, při odchodu z pokoje vypněte světla a televizi, vypněte i ledničku, pokud ji nepoužíváte.

Šetřete faunu a flóru: Nekupujte suvenýry získané krutým a nelegálním způsobem – slonovinu, korály nebo želvovinu. Zapomeňte na odvážení písku z pláže domů, při potápění se nedotýkejte korálů ani jiných živočichů, vyhněte se zážitkům, jako je jízda na slonech nebo focení s tygry (nikdy nevíte, jak se o taková zvířata starají).

Naopak navštivte místní záchrannou stanici a přispějte na její provoz. Ano, jsou to detaily, ale udělám to já, uděláte to vy, kamarádka, taky sousedka se pro něco rozhodne, a rázem měníme planetu na zelenější.

A když už jsme u zvířat, co dovolené na ekofarmách? Jasně že jim fandíme. Většinou bývají – pro nás z Česka – za hranicemi, třeba v Rakousku. A představují tak pro nás blízkou dovolenou. Jsme na čerstvém vzduchu, v udržované přírodě, kterou nemáme potřebu ničit (což, jak doufáme, nemáte nikde). Vyrazit na ni můžete třeba populárním obytňákem. A vůbec nezvolíte nešetrnou metodu.

Obytňák, eko auto, letadlo. Tak jak?

S obytným vozem nebo karavanem jde většinou o udržitelnější cestování, z kategorie slow travel. Elektřina se dobíjí za jízdy, šetříte vodou, protože jí máte málo (s plynem je to podobné), nepřeháníte to s osvětlením, které je v domečku na čtyřech kolech poměrně úsporné.

Ideálně když zapomenete na vymoženosti jako žehličky na vlasy či toustovače, přibalíte ekologickou drogerii, budete nakupovat lokálně a s rozmyslem. Ostatně v karavanu nebo obytném autě navíc neinklinujete k tomu, abyste měli dvacet druhů koření – možná si trochu kmínu vypůjčíte od sousedů a vy jim na oplátku pošlete pár brambor do polévky, které vám zbyly.

Doprava většinou představuje na cestách tu nejméně ekologickou část. Když už nezvolíte vlak, vlastní nohy nebo kolo jako ten nejekologičtější způsob a rozhodnete se letět, raději si vyberte jeden dlouhý let než tři krátké přelety, protože při vzletu a přistání se spotřebuje nejvíce paliva = vypustí nejvíce škodlivin do ovzduší.

Mimochodem, napadlo by vás, že první třída je vlastně i nejméně ekologická? A to kvůli objemu místa, které v letadle zaberete. Vyhněte se také jídlu v letadle. Ty malé nevýživné krabičky nemají se zelenějším stravováním nic společného. Když to tak udělá třicet lidí v letadle, to máte třicetkrát méně balení s jednorázovými příbory, miniaturkami soli a pepře a vlhčenými ubrousky v nerecyklovatelném plastu.

Džus si můžete nechat nalít do vlastního termohrnku nejen v letadle, ale třeba i na letišti. Netiskněte si letenku, použijte on-line odbavení a e-ticket.

Jestli jste se rozhodli letět, ale hryžou vás výčitky, zkuste svůj let offsetovat. Co to znamená? Že věnujete určitý finanční obnos vypovídající uhlíkové stopě, kterou jste svým přesunem zanechali, na projekty, které ji vykompenzují, a vy tak budete neutrální.

Když jsem na úvod zmínila ta čadící auta, chtělo by to podpořit i ta, s nimiž dojedete do cíle zeleně. Elektroauta jsou čím dál populárnější. (Šušká se, že i kvůli tomu, že jsou na rozdíl od těch benzinových skladem…) Ale ať za nárůstem prodejů stojí cokoli, potlesk si to zaslouží.

Tak třeba ŠKODA ENYAQ iV, které je první čistě elektrické SUV postavené na platformě MEB, výhradně pro elektromobily. Výkonné elektromotory dosahují vyšší energetické účinnosti oproti spalovacím motorům, mají nulové provozní emise CO₂ a maximální točivý moment dostupný již od nulových otáček.

Kromě příznivců „zelených“ inovací si na své přijdou i fanoušci moderních technologií a jízdních asistentů, prostorného a pohodlného interiéru z kvalitních materiálů a s širokou nabídkou Simply Clever prvků. Na dálku přes chytrý telefon a aplikaci můžete ovládat některé funkce, jako třeba klimatizaci či nabíjení.

Elektrický pohon dostávají i některé legendární modely, jako třeba Fiat 500. Ten vydrží až 460 kilometrů v městském cyklu, v kombinovaném dojede až 320 kilometrů. A na běžných denních 50 kilometrů, zkrátka z práce a zpět, ho nabijete už za pět minut.

Cestou necestou bez PET lahví

S sebou si sbalte kufr z recyklovaného plastového odpadu – na Samsonite Magnum Eco se používá post-spotřebitelský odpad: recyklované kelímky od jogurtů na skořepinu (pro jeden kufr to je 434 kelímků!) a recyklované PET lahve na vnitřek kufru.

Recyklované plastové lahve také využívají třeba aerolinky Emirates pro výrobu svých přikrývek v Economy Class – každá přikrývka je vyrobena z 28 lahví a dosud tak zachránili 95 milionů lahví.

Když budete na dovolené, kde uvidíte válet se odpadky na pláži, nemusíte jen nečině přihlížet nebo si to fotit, ale pár jich vylovit a roztřídit. A další PET lahve do světa neposílejte – zkuste se jim vyhnout, jak jen to půjde. Čím více zero waste na své cestě budete, tím bude vaše dovolená udržitelnější.

Zpomalte!

Slow travel je o dopravě – sdílené, autobusem, pěšky –, o stanech nebo hostelech, dobrovolničení, výměně své práce za jídlo nebo nocleh. Taky jste si teď vzpomněli na pohádky, kdy vyhnaný Honza naštípal cestou světem u selky dřevo a dostal talíř polévky? Tak takhle nějak to může probíhat.

Cestovatelé se neženou za výsledky a stylovými snímky v loungích, cestou prožívají všednodennosti, to však neznamená, že by nikdy nešli na prohlídkový okruh na zámek nebo se nezastavili na pizzu. Jen se snaží (s)potřebovat daleko méně cestovního konzumu, a tak se jejich pomalá cesta podepíše na planetě méně.

Pamatujte na důležité pravidlo – čím dál cestujete, tím déle v oblasti zůstaňte. Nejen kvůli tomu, abyste tam třeba už nemuseli znovu jezdit, a tak opětovně nezatížili planetu… Zkuste objevovat nová místa, méně turistická, vybočte z mainstreamu.

Když si vybíráte ubytování, sáhněte spíš po menších penzionech vlastněných místními obyvateli, podporujte místní komunity. Zastavte se i u místních podnikatelů a v malých restauracích, které využívají lokální suroviny. Je zkrátka řada věcí, díky nimž můžete cestovat zeleněji.

Sledujte ukazatele udržitelnosti

S rostoucím zájmem o udržitelné cestování roste i počet zelenějších hotelů, a s ním i certifikátů, které mohou získat. Mezi hlavní kritéria patří udržitelnost, recyklace, využívání obnovitelných zdrojů, maximalizace sociálních a ekonomických výhod pro místní komunitu a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Jsou to jen pojmy, tak si pojďme říct, co mohou znamenat v praxi.

V Česku se takovým eko certifikátem pyšní například Chateau Mcely, první pětihvězdičkový zelený hotel v Česku a druhý v Evropě. Už v době, kdy se rekonstruoval, využívali místní zdroje – české výrobce. Využívají je i při vaření, kromě bylinek a ovoce zvládl zdejší šéfkuchař se svým týmem dokonce založit šnečí farmu. Sýry, klobásky, ryby, pečivo, maso – to všechno nakupují z nedaleka.

Zbytky z kuchyně střádají pro slepice či králíky, které chovají rodiny zaměstnanců nebo sousedé. Na parkovišti je zařízení pro dobíjení elektromobilů. Teplo pak zajišťuje ekologický kotel, kterému ke štěstí a práci stačí dřevěná štěpka od místního dodavatele. Díky náročné údržbě bez špetky chemie si pak koupání ve zdejším jezírku mohou vychutnat i hosté s citlivou pokožkou.

A zase ta kosmetika…

Problém na udržitelných cestách představuje i kosmetika – do těch malých lahviček, pokud už je máte, odlijte z velkých z vaší koupelny a nekupujte miniatury pořád dokola (nebo třeba sbírejte přes rok vzorečky z časopisů, a ty pak na dovolené vypotřebujte).

Je to zdánlivá maličkost, která ovšem ve výsledku opět může znamenat ušetřenou hromadu plastu. Myslete také na to, že když lehce použijete z hotelového sprchového gelu, hotel ho musí vyhodit – a tak si ho raději vezměte domů a použijte ho na své příští cestě.

Skvělé jsou i tuhé výrobky bez plastových obalů v papírových krabičkách z recyklovaného papíru, ideálně multifunkční. Může jít třeba o šampon – například Garnier. Má z 97 % biologicky rozložitelné složení a obsahuje 94 % látek na rostlinném základě.

Další důležité kritérium udržitelného cestovatele představují opalovací krémy. Ty mají totiž velmi špatný vliv na mořské korály a další organismy. I když se vám zdá, že jich na sobě máte minimum, v oceánech jich končí tuny. Hlavní problém představuje oxybenzon, látka obsažená ve většině běžných opalovacích krémů, fungující jako blokátor UV záření. Ale ani další látky moři nesvědčí…

Pátrejte proto po přípravcích označených jako „šetrné ke korálům“. Sáhněte třeba po opalovacím fluidu dm Pro Climate – jde nejen o přípravek bez oktokrylenu (dalšího škoditele), ale neobsahuje ani mikroplasty či vonné látky. Produkt je neutrální k životnímu prostředí, vyroben s co nejnižší ekologickou stopou.

Na některých světových plážích už krémy se škodlivými látkami zakázali, tak buďte o krok napřed, ať se opalujete kdekoli. I takovými malými krůčky přispíváte k lepší planetě.

