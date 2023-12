Pět jednotek hasičů zasahovalo ve středu 20. prosince v noci u požáru v 7. nadzemním podlaží bytového domu ve Frýdku-Místku. Zásah končil po půlnoci, zdravotníci ošetřili několik osob, dvě ženy skončily v nemocnici.

Hasiči zasahovali u požáru bytu ve Frýdku-Místku. | Video: se souhlasem HZS MSK

Tísňové volání o požáru ve Frýdku-Místku přijalo operační středisko hasičů ve středu necelou čtvrthodinu po půl jedenácté večer. Hořelo v bytovém domě v Pekařské ulici. „K zásahu byly vyslány profesionální jednotky ze stanic ve Frýdku-Místku a Nošovicích, spolu s nimi byl poplach vyhlášen dobrovolným hasičům obcí Frýdek, Dobrá a Sedliště," uvedl k zásahu mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Místecké hodiny ukazující čtyři různé časy. Buďto se spraví nebo vypnou

Na místě hořelo v jednom z bytů. Požár se podařilo dostat pod kontrolu patnáct minut po příjezdu první jednotky, hasiči ve spolupráci s policisty postupně zachránili deset osob. Využili k tomu jak vyváděcí masky, tak automobilový žebřík.

Na místo dorazily i posádky moravskoslezských záchranářů. „Posádky záchranné služby byly v kontaktu celkem s osmi osobami. Šest obyvatel domu - dva muži, dvě ženy a dvě děti, záchranáři vyšetřili. V souvislosti s požárem nejevili žádné známky zdravotních obtíží a jejich stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení," řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Podezření z trestného činu

Ošetřeny byly dvě ženy, a to ve věku jednadvacet a pětadvacet let. „Obě jevily známky středně závažné intoxikace zplodinami hoření, mladší pacientka utrpěla navíc drobnější popáleninu horní končetiny. Oběma záchranáři podali inhalačně kyslík a zajistili provedení dalších opatření v rámci přednemocniční neodkladné péče. Poté byly předány do další péče ve frýdecko-místecké nemocnici," doplnil mluvčí záchranářů.

Zloděj ve Frýdku-Místku ukradl věci z BMW, za týden i samotné auto

Vyšetřovatel hasičů předběžně vyčíslil výši škod na 800 tisíc korun, uchráněné hodnoty na jeden milion. Příčina vzniku požáru je v šetření. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti a v současné době jsou další okolnosti v šetření policistů obvodního oddělení Frýdek-Místek," řekla k případu mluvčí moravskoslezské policie Pavla Procházková.