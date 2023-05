Osm hasičských jednotek zasahovalo v sobotu 29. dubna v dopoledních hodinách při požáru chaty v obci Palkovice na Frýdecko-Místecku. Na místě byl i třítýdenní chlapeček.

Požár chaty v Palkovicích, místní části Myslíku, duben 2023. | Foto: se svolením HZS MSK

Požár byl hasičům nahlášen kolem osmé hodiny ranní, na místo okamžitě vyrazila jednotka profesionálních hasičů ze stanice Frýdek-Místek, ale i sedm dobrovolných jednotek z Frýdku-Místku, Kozlovic, Metylovic, Frýdlantu nad Ostravicí, Palkovic, Palkovic-Myslíku a Pražma.

Hasiči již při příjezdu na místo události viděli plameny šlehající z oken prvního nadzemního podlaží chaty. V dýchací technice, s termokamerou a dvěma vodními proudy vnikli do domu, kde okamžitě zahájili boj s ohněm.

„Nasazeny byly dva vodní proudy, které hasiči použili pro hašení z vnější strany domu. Ještě před příjezdem hasičských jednotek opustily dům tři osoby, u kterých hasiči prováděli až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby předlékařskou péči a následně pomohli s transportem jedné popálené osoby do vrtulníku Letecké záchranné služby,“ informovala o zásahu mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Samotný požár dostaly jednotky pod kontrolu během dvou hodin, další hodinu pak zabrala samotná likvidace včetně rozebrání konstrukce a hledání skrytých ohnisek.

Po uhašení požáru zůstaly na dohled dvě jednotky dobrovolných hasičů, předběžná škoda byla vyčíslena na 2 mil. korun, příčina vzniku požáru je v šetření.

„Týmy ošetřovaly pětadvacetiletou ženu, která stačila při požáru objekt opustit. Utrpěla však popáleniny druhého stupně v oblasti trupu a dolní končetiny v rozsahu přibližně dvaceti procent tělního povrchu,“ poznamenal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Záchranáři jí zajistili žilní vstup, podali léky s analgeticko sedativními účinky, uložili zasaženou do podtlakové matrace a šetrně pacientku vzdušnou cestou transportovali do ostravské Fakultní nemocnice. Předána byla do péče tamního popáleninového centra.

Zasahující lékaři prohlédli také třítýdenního chlapečka, který nejevil známky zranění. Do nemocnice byl však pro jistotu přepraven k dalšímu vyšetření.