Požár kuchyně byl ohlášen o půl druhé ráno.

"K události byli vysláni hasiči ze stanic HZS MSK Ostrava - Jih a Ostrava - Zábřeh. Ti po příjezdu zjistili, že ve čtvrtém patře došlo k požáru v kuchyni jednoho z bytů. Ještě před příjezdem hasičů opustily dům dvě desítky osob, dalším dvanácti z nich musely pomoci ven zasahující jednotky a to i pomocí speciálních vyváděcích masek s filtrem. Požár byl zlikvidován jedním vodním proudem, k odvětrání hasiči nasadili přetlakovou ventilaci. Při události utrpěl popáleniny jeden člověk, další dva se nadýchali zplodin hoření. Do nemocnice byla přepravena i osoba trpící akutní stresovou reakcí. Vyšetřovatel vyčíslil způsobenou škodu na 200 tisíc korun, příčina vzniku požáru je v šetření," informoval mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Záchranáři ošetřovali šest lidí

"Posádky ZZS MSK zasahovaly v noci z pátku na sobotu u požáru výškové budovy v Ostravě, místní části Dubina. Výzvu k zásahu obdrželi záchranáři v sobotu 23. listopadu, po půl druhé v noci. Na místo události postupně vyjely čtyři týmy zdravotnické záchranné služby z ostravských základen – jedna lékařská a tři RZP, včetně týmu pro speciální činnosti. Záchranáři ošetřovali celkem šest postižených osob: Popáleniny horních končetin utrpěl muž, jehož totožnost ZZS nezná. Pacient byl mimo přímé ohrožení života, po ošetření popálených ploch a podání léků byl sanitním vozidlem přepraven do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. Při požáru se nadýchalo zplodin hoření pět dalších osob. Jednalo se o ženy ve věku šestadvaceti až dvaasedmdesáti let. Dvě z nich byly po vyšetření posádkami ZZS ponechány na místě zásahu, jejich přeprava do zdravotnického zařízení nebyla nutná. Další tři byly ošetřeny v rámci přednemocniční neodkladné péče a s lehkou až středně těžkou intoxikací byly transportovány – dvě do Vítkovické a jedna do Městské nemocnice v Ostravě," sdělil za záchrannou službu mluvčí Lukáš Humpl.