Těrlicko: když vám požár zničí nejen veterána za milion a třicetiletou dílnu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Je to jen pár desítek hodin, co jim vyhořela dílna, kde mají stroje a zázemí zámečnické dílny, která je jejich živobytím. Přesto nebrečí a postupně vyklízejí ze začouzených prostor stodoly v Horním Těrlicku, kterou v pondělí večer zachvátil požár, vše, co je ještě k použití. Každou bednu a kufr je třeba otevřít, nářadí vyndat a vysušit. Co už je nepoužitelné, přijde vyhodit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Těrlicko 26. dubna 2022. Ohořelá auta, která z hořící stodoly vytáhli hasiči. | Foto: Deník/Tomáš Januszek