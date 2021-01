S největší pravděpodobností tam prišel o život muž bez domova, který na půdě příležitostně přespával.

Téměř dvě desítky nájemníků stihli policisté včas evakuovat. Oheň na domě napáchal škody za několik milionů korun.

Ještě před příjezdem hasičů dorazila na místo policejní hlídka a nájemníky bytového domu, kterému už hořela střecha, včas evakuovala.

V průběhu dohašovacích prací v troskách půdního prostoru hasiči nalezli ostatky lidského těla. Muže, který při požáru přišel o život, tamní lidé znali.

„Obyvatelé domu policistům sdělili, že na půdě občas přespává místní bezdomovec. Přesné příčiny vzniku požáru jsou předmětem dalšího šetření, způsobená škoda půjde do milionů korun,“ sdělila policejní mluvčí Petra Vaňharová.

K požáru se postupně sjelo osm profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Pomocí několika hasebních proudů zdolávali oheň šířící se na střeše o rozměrech přibližně 10 krát 30 metrů.

„Uvnitř v dýchací technice pokračovali v postupném dohašování a rozebírání konstrukcí. Při práci využili také výškovou techniku, zásah pokračoval až do brzkých ranních hodin. Ve spolupráci se zástupci města jsme sedmnácti občanům zajistili náhradní ubytování,“ popsal zásah mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.

VIDEO: Tragický požár v Moravském Berouně

Zdroj: Youtube

V pátek dopoledne místo ohledávali policisté společně s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a zjišťovali, proč k tragickému požáru došlo.

Ze střechy bytového domu, vzdáleného jen pár desítek metrů od hasičské zbrojnice, téměř nic nezbylo.

Budova je poškozená, v bytech pod střechou se propadly stropy. Ohořelé trámy a zbytky krytiny ležely ve sněhu a hasiči ještě z domu odklízeli hadice po náročném nočním zásahu.

"Bydlí tam nepřizpůsobiví"

K bytovému domu v dopoledních hodinách přicházeli místní občané. O tom, co se v domě stalo, nechtěli příliš hovořit.

„Bydlí tam nepřizpůsobiví lidé. Zatím nevíme, co tam hořelo ani proč se oheň tak rychle rozšířil a zničil celou střechu,“ poznamenala čtyřicátnice a spěchala do nedaleké prodejny potravin.

O příčině požáru se mezi sebou bavili i další přihlížející, manželé seniorského věku.

„Je to tragédie, toho muže se bohužel nepodařilo zachránit. Barák byl po rekonstrukci a teď je celá střecha pryč. Snad dům půjde opravit, určitě to potrvá, je to teď hodně promáčené,“ poznamenal senior.

Vedení města Moravský Beroun se následky požáru zabývá a pomáhá nájemníkům, kteří přišli o bydlení.

„Dvěma z nich jsme ihned zabezpečili náhradní ubytování. Ostatní se o sebe v podstatě postarali sami a ještě v noci se uchýlili k příbuzným. Situaci intenzivně řešíme,“ řekl starosta Tomáš Feranec s tím, že na místě stále probíhá policejní vyšetřování.