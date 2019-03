Informaci o události přijali operátoři zdravotnické záchranné služby několik minut před patnáctou hodinou, na pomoc vyslali lékařský tým rendez-vous, spolu s posádkou rychlé zdravotnické pomoci. K zásahu byl následně povolán rovněž vrtulník letecké záchranné služby,

"V okamžiku příjezdu posádek ZZS byl pacient při vědomí, utrpěl však rozsáhlé popáleniny druhého a třetího stupně. Dle prvotního hodnocení došlo k zasažení více než poloviny tělního povrchu, a to na končetinách, trupu i hlavě, včetně dýchacích cest. Postiženého bylo nutno uvést do umělého spánku, převést na přístrojem řízenou ventilaci a zahájit podávání léků zajištěným vstupem do kostní dřeně. Týmy záchranné služby rovněž ošetřily popálené plochy," uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Záchranáři poté za asistence hasičů pacienta snesli schodištěm z dvanáctého patra domu. Letečtí záchranáři postiženého transportovali do ostravského popáleninového centra.