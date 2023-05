Před lety tam chovali prasata, nyní je opravený areál bývalého vepřína v Mankovicích na Novojičínsku sídlem společnosti Kuberg, jejíž unikátní elektromotocykly dobývají celý svět. Mezi majitele těchto parádních strojů patří například známý americký rapper Canye West nebo syn amerického herce Clinta Eastwooda.

Kuberg - výrobce elektromotocyklů | Video: Radim Šlezingr, se souhlasem firmy Kuberg

Tesla na dvou kolech. I tak jsou neoficiálně nazývány elektromotocykly z malé firmy s pětadvaceti zaměstnanci, která sídlí v obci Mankovice v Moravskoslezském kraji. Bývalý vepřín se změnil v moderní výrobní závod, kde dnes lze spatřit řady elektromotocyklů v různé fázi rozpracovanosti, police a regály se součástkami a všude čisto. V dílnách nenápadné mankovické firmy Kuberg se rodí elektromotocykly, které musí nadchnout každého fanouška divoké jízdy „na mašině“ volnou krajinou.

Osmačtyřicetiletý majitel firmy Michal Kubánek jako nadšený motorkář sestrojil první elektromotocykl před jedenácti lety pro svou malou dceru. Nyní má firma v nabídce jedenáct druhů motocyklů, na kterých se mohou prohánět terénem jezdci všech věkových skupin.

Svůj první autobus koupil za všechny úspory. Dnes muž podniká v dopravě

„Měli jsme to štěstí, že jsme nápad vyrábět elektromotocykly dostali jako jedni z prvních na světě, takže naše firma byla jedním z pionýrů na trhu elektromotocyklové mobility. Díky tomu máme poměrně velký náskok ve vývoji těchto motorek,“ říká Michal Kubánek.

V době, kdy s elektromotocykly začínal, motorkáři se mu smáli a odrazovali ho. Ukázalo se ale, že elektromobilita je trendem budoucnosti, z čehož dnes jeho firma těží, a časový náskok se ukázal být nespornou výhodou.

Elektrické motocykly značky Kuberg podle Michala Kubánka vznikají kompletně v České republice. Pochlubit se mohou vysokou kvalitou zpracování a velkým výkonem, což oceňují zákazníci na celém světě. Oblíbené jsou zejména v USA, Ekvádoru a na Novém Zélandu.

Původně firma začínala s dětskými modely pro nejmenší děti od tří do zhruba deseti let. Postupně zařadila do nabídky stroje určené pro dospívají a dospělé jezdce, ty v současné době v nabídce převažují. Ceny se pohybují od 35 tisíc korun za dětské motocykly, nejdražší modely pro dospělé pak stojí kolem 200 tisíc korun.

V nabídce mají jedenáct modelů

Aktuálně jsou v nabídce firmy elektrické motocykly pro nejmenší jezdce od dvou až tří let po dospělý věk. Pro každou věkovou kategorii jsou motocykl uzpůsobený přesně tak, aby vyhovoval a rozvíjel schopnosti jezdce. Ročně vyrobí v Mankovicích kolem 1500 motorek.

Zájem zákazníků se ale stále zvyšuje, takže produkce roste. Firma si může dovolit přicházet s novým modelem na trh zhruba jednou ročně, nyní jich má v nabídce jedenáct. Specialitou je třeba nový všestranný model Ranger se sklopným sedadlem, na kterém se jezdí ve sportovní poloze ve stoje.

Výměna generací. Zakladatel známých rybářských potřeb předal žezlo synovi

Elektromotocykly Kuberg jsou určeny zejména pro jízdu v přírodě. „Homologovaný je jeden model, na ostatní řidičský průkaz není potřeba. Je ale nutné na nich jezdit mimo veřejné komunikace,“ vysvětluje Michal Kubánek. Zájemci si stroje mohou koupit v dealerské síti, která je prakticky na celém světě, nebo si je objednat ve výrobním závodě v Mankovicích či přes web.

„Mezi naše zákazníky patří i celebrity, ale my si upřímně řečeno vážíme obyčejných zákazníků a snažíme se, aby naše troje byly dostupné všem,“ dodává Michal Kubánek s tím, že mezi klienty Kubergu jsou známé osobnosti jak z ČR, tak z ciziny.