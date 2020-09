Projekt Green Smile se zrodil v hlavě Michaely Tkáčové, jeho zakladatelky, teprve před rokem.

V současnosti za ním stojí tři lidé, jejichž cílem je snížit množství jednorázových obalů, které každým dnem zvyšují množství odpadu, a propojení komunit. I proto je mottem podniku „Nedívej se na zbytek světa, ale začni od sebe“.

Zelený úsměv ekologie

Michaela, narozená na Slovensku, přijela do Českého Těšína před dvěma lety v rámci Evropské dobrovolné služby. Ta umožňuje mladým lidem vykonávat dobrovolnickou činnost v neziskové organizaci v Evropské unii nebo jedné z partnerských zemí.

„Při dobrovolničení jsem poznala kolegyni s handicapem, kvůli kterému měla problém najít si práci. Hrozně mě to mrzelo, a tak jsem začala přemýšlet, co by se s tím dalo udělat,“ vzpomíná Michaela.

Zanedlouho přišla s projektem Green Smile, přestože se měl původně jmenovat úplně jinak.

„Se jménem, které jsem už měla vymyšlené, mě nakonec někdo předběhl. Současný název jsem vymyslela během čtyř dnů, ačkoliv green neboli zelená v něm zůstalo,“ směje se Michaela. Zelená totiž odkazuje na ekologické zaměření podniku s dílnou v Havířově.

„Prvního zaměstnance jsem přijala před půl rokem. Od té doby šijeme ekologické věci pro udržitelnou domácnost,“ říká mladá zakladatelka.

Sociální podnikání jako přidaná hodnota

Na webových stránkách, jež fungují zároveň jako e-shop, si tak mohou zákazníci vybírat z jutových hubek na nádobí, odličovacích tamponů, kuchyňských utěrek a velkého množství látkových obalů. Do těch spadají svačinové kapsy, vaky a také nejprodávanější chlebokapsy, které díky speciální membráně udržují pečivo déle čerstvé. Přesto se Green Smile nechce prezentovat jen jako internetový obchod, ale především jako sociální podnik.

„V podstatě je to zaměstnávání lidí, kteří jsou ze znevýhodněného prostředí, ať už jde o zdravotní či sociální handicap. Pro mě osobně je však sociální podnikání přidanou hodnotou. U nás zaměstnáváme paní Jiřinku a dělá mi hroznou radost, když vidím, že ji ta práce baví,“ usmívá se Michaela, kterou na myšlenku sociálního podnikání přivedla právě kolegyně z dobrovolné služby a kamarádka Zuzka z Centra pro podporu podnikání.

„Za vznikem Green Smile stojí tři faktory; recyklace, udržitelnost a komunita. My se kromě té ekologické stránky snažíme poukázat i na stránku sociální a komunitní, proto dáváme deset procent z našeho zisku do Dětského centra Benjamin v Havířově, kde jsou děti a mladí lidé s dost vážným zdravotním handicapem,“ vysvětluje Michaela.

Strč chleba do kapsy – chlebokapsy

Komunita je pro ni důležitá jak v osobním, tak pracovním životě. Proto považuje Green Smile spíše za rodinný podnik, přestože zaměstnanci nejsou skutečnými příbuznými. Názor ostatních je pro Michaelu důležitý i při vymýšlení nových produktů, a to od návrhu až po samotnou výrobu.

„Do budoucna máme hodně plánů, zaměřit se chceme třeba na věci pro děti do školy. Velkou část naší klientely totiž tvoří maminky s dětmi. Aktuálně pracujeme na designech a provedení šití. Nové produkty by měly být hotové snad před Vánocemi,“ přeje si zakladatelka Green Smile.

Kromě nových produktů a navázání spolupráce s podobně smýšlejícími obchody by také ráda oslovila pekárny, v nichž se každodenně rozdá velké množství plastových sáčků. „Chtěli bychom získat zakázky a pekárnám ukázat, jak funguje naše chlebokapsa. Jde o opravdu užitečný produkt, který by měl být v každé domácnosti,“ uzavírá Michaela Tkáčová. Zájemci si mohou stávající nabídku prohlédnout na stránkách www.green-smile.cz, případně na stejnojmenných sociálních sítích sledovat upozornění na nejbližší akce, jichž se podnik zúčastní.

Světlana Nedvědová