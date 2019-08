Když krnovský Krámek u radnice navštívili kontroloři, prodavačka zazmatkovala. Prodala koláček za deset korun bez účtenky. Šlo o jednorázové neúmyslné pochybení. Pokuta 11 tisíc korun je srovnatelně vysoká jako třeba sankce za alkohol za volantem.

KRÁMKU POMOHL SENÁTOR

Majitel Krámku Rudolf Feilhauer se ocitl v tíživé situaci. Sankce byla vzhledem k jeho příjmům přemrštěná až likvidační, ale nemohl si dovolit právníka. O kauze Krnovský koláček informovala média, diskutovali o ní politici i právníci.

„Pomoc mi nabídl senátor Tomáš Goláň. Našel právníka, který byl ochotný pro mě pracovat zadarmo ve svém volném čase. Pomohl mi jen z principu. Vadilo mu, že zatímco mnohamilionové daňové úniky špičkoví právníci zametají pod koberec, já se nemám jak bránit,“ řekl Rudolf Feilhauer, který Krámek provozuje jako živnostník.

Díky nezištné právní pomoci se stal prvním prodejcem, který se ubránil přehnané přísnosti finanční správy po zavedení EET. Soud přihlédl k jeho majetkovým poměrům, jedenáctitisícovou pokutu označil za likvidační, a snížil ji na tisíc korun.

Rudolf Feilhauer v Krámku u radnice ke každému nákupu vydává EET-účtenku. Prodavačka, kterou zaměstnal, jednou z roztržitosti na účtenku zapomněla. Tak se zrodila známá kauza Krnovský koláček.Autor: Deník / František Kuba

KDO POMŮŽE OSTATNÍM?

Když se rozkřiklo, že Krámek byl úspěšný ve sporu o nepřiměřenou sankci, začali se na Rudolfa Feilhauera obracet se svými problémy další drobní živnostníci, kterým kontroly a úřady dělají ze života peklo.

„Když nemají peníze na právníky, tak přijdou říct aspoň mně, co je potkalo. Byla tu třeba kadeřnice, která si nemůže dovolit školku, ale kontrola trvá na tom, že v provozovně nesmí být děti. Kolega, co prodává sportovní zboží, dostal pokutu dva tisíce, že neměl u kopačáku napsané, k čemu výrobek slouží. Bdělost kontrolních orgánů zabránila, aby nějaký hloupý zákazník kopačák místo fotbalu použil třeba jako těhotenský míč,“ uvedl Rudolf Feilhauer příklady, kdy kolegové živnostníci přísný postup v mezích zákona vnímali jako šikanu.

PŘÍSNOST, ALE PŘI NEZNALOSTI PŘÍJMŮ

Krnovský koláček komentoval i Mirek Topolánek ve své prezidentské kampani. „Nevím, jestli ti lidé, kteří pokuty udělují, tuší, s jakou marží a kolik pečiva a koláčků musí prodat, aby vydělal 11 tisíc korun,“ řekl Topolánek ve svém volebním spotu.

Upozornil na problém, zda se kontroloři a úředníci dokážou vcítit do majetkových poměrů drobných prodejců, když jim vyměřují sankce.

„Když mě dají do správního řízení, bude přestupek posuzovat úředník se stravenkami a pěti týdny dovolené, který absolutně netuší, co obnáší práce OSVČ a kolik peněz nám zbude na měsíc. Těm, co berou průměrný důchod, můžu jejich příjem závidět. A to nejen prodávám, ale taky dělám administrativu, studuji zákony a zodpovídám za párky, které nevyrábím. Ještě se ode mě čeká, že se budu klanět úřednické vrchnosti,“ uvedl Feilhauer.

Vyslechl i případy, kdy prodejce při kontrole zažil zastrašování. „Když kolegyně protestovala proti nesmyslné pokutě, kontroloři jí řekli, ať se uklidní, jinak to tam projdou celé a najdou další závady. Kontroly se sice pohybují v mantinelech zákona, ale stejně vyvolávají atmosféru hrůzy,“ uzavřel Rudolf Feilhauer.