Když projíždíte Úvalnem, nelze přehlédnout zahradnictví s pestrým sortimentem květin, okrasných dřevin a ovocných stromků, které doplňují zahradnické nářadí, hnojiva, postřiky i pěstitelské pomůcky. Zkrátka vše, co je v oboru zahradničení nebo sadařství potřeba. Zaměstnanci, kterých je kolem deseti, jezdí podchytit nové trendy na floristická školení v Rakousku, Německu i Holandsku.

„V Úvalně jsme začali v roce 2008. Tehdy jsme odkoupili současný objekt od místního podnikatele Romana Šťastného. Stavebně jsme si ho trochu upravili. Naší první sezónou v Úvalně byl rok 2009. Později jsme koupili také sousední rodinný domek, který byl nabízen k prodeji společně s pozemky,“ zavzpomínal na začátky zahradnictví v Úvalně Pavel Flora. Díky těmto investicím bylo možné zahradnictví dál rozšiřovat a propojit venkovní areál se zázemím do jednoho velkého celku.

„Nově získané venkovní prostory jsme upravili pro prodej hlavně ovocných stromků a keřů. To je naše hlavní specializace. Zatím posledním krokem při rozšiřování byla loňská stavby vytápěného fóliovníkového tunelu,“ doplnil Pavel Flora.

„Ten nový fóliovník nám umožní provoz také v zimním období, abychom mohli fungovat celoročně. Stal se také vhodným místem pro uchovávání čerstvých květin a pro výstavy. Probíhá zde aranžování dekorací s adventní, vánoční nebo velikonoční tématikou,“ doplnila Pavlína Florová.

Zahrada Flora není jen místem prodeje, ale také zábavy a osvěty. V průběhu roku se zde odehrává řada akcí a doprovodných programů pro rodiny s dětmi i zahradnickou komunitu. Jarní sázení s dětmi, festival růží, dýňobraní nebo výstava orchidejí jsou jen některé z nich. Pestrou nabídku doplňují předváděcí akce a tématické víkendy. Bylinkový, levandulový, trvalkový nebo ovocný.

Z doprovodných rodinných programů jsou oblíbené zejména vyřezávání dýní nebo skákání do slámy, které mnohé děti v době nafukovacích hradů vůbec neznají. Osvětové akce jsou spojené s vědomostními kvízy a soutěžemi o ceny. Zájemci si při tom mohou vyzkoušet zahradničení na vlastní kůži. Místní i přespolní si už zvykli pravidelně sledovat, co je zrovna na programu v areálu Zahrady Flora. Příznivci zdravého jídla a životního stylu zde hledají například bylinky, čaje, ovocnářské výrobky nebo sýry z nedaleké Kozí farmy.

„Doprovodné programy bychom chtěli směřovat hlavně k dětem. V říjnu 2020 bychom chtěli do programu přidat jako novinku také Zelobraní. Tedy ukázky krouhání a zpracování zelí, a všeho, co máme se zelím spojené. Před lety bylo Úvalno pro celý region vyhlášeným velkopěstitelem zelí, takže určitá tradice tu existuje a máme na co navazovat. Hodně nám pomáhá obec i někteří podnikatelé. Moc si toho vážíme,“ doplnila Pavlína Florová.

„Jsme v podstatě rodinný podnik, takže se můžeme spoléhat na podporu a pomoc rodičů, kteří mají se zahradničením letité zkušenosti,“ uzavřel Pavel Flora vyprávění o Zahradě Flora.

Ladislav Martikán