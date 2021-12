O 44 procent vyšší pravděpodobnost k nepravidelnému cyklu a o 70 procent vyšší pravděpodobnost silného krvácení během menstruace. To jsou hlavní závěry vědecké práce publikované v odborném on-line magazínu Journal of Sleep Research .

„Porovnávaly jsme skupiny žen, které spaly denně méně než šest hodin, s ženami, jež měly normální spánek, tedy sedmi až devítihodinový,“ uvedly k zjištěným datům autorky studie Kat Kennedyová z americké University of Arizona a Sara Nowakowski z Baylor College of Medicine v článku pro The Conservation.

Vědkyně analyzovaly data získaná z průzkumu 574 menstruujících žen ve věku 24 až 40 let. Ty byly dotazovány na pravidelnost svého cyklu a sílu menstruační krvácení, kvalitu spánku i na to, jak fungují během dne. Ukázalo se, že ty, které měly silnou nebo nepravidelnou menstruaci, častěji trpěly nedostatkem spánku a jeho špatnou kvalitou. K tomu se přidružily únava, stres a deprese.

Při výkladu získaných údajů se ale nabízí jedna poměrně zásadní otázka: Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Může silná menstruace za nekvalitní spánek, či je nekvalitní spánek viníkem problémů s cyklem?

Změny nálad, nebo únava

Když ženy před menstruací nebo během ní pociťují změny nálad, křeče, podrážděnost nebo únavu, důsledkem mohou být poruchy spánku. Všechny uvedené příznaky jsou navíc charakteristické pro PMS - běžně známý jako premenstruační syndrom, který může někdy vést až k těžké depresi v období před měsíčky.

Na druhou stranu je známo, že nedostatek spánku často vede ke zvýšení symptomů bolesti, což následně zhoršuje uvedené příznaky PMS, ale i dalších premenstruačních poruch. Podle studie ženy s nekvalitním spánkem v tomto období bývají také častěji, což dále ztěžuje jejich usínání.

Platí, že ženy trpí nespavostí o 40 procent více než muži. Ovšem menstruace, jako viník, tohoto rozdílu, byla doposud brána jen velmi zřídka.

Kognitivně-behaviorální terapie, kterou akceptuje americká lékařské komora (American College of Physicians), funguje jako první stadium léčby nespavosti. Úspěšná podle tvrzení autorek je u lidí trpících chronickou bolestí a depresí, „ovšem na menstruační příznaky, které přicházejí a odcházejí každý měsíc, ovšem ještě využita nebyla.“

Zatím se v boji proti poruchám spánku nejčastěji předepisují léky, americké lékařky jako příklad uvedly Valium a Ambien. V případě obtížných měsíčků se rovněž často používá i perorální hormonální antikoncepce. Uvedené přípravky ale mohou vést k závislostem, abstinenčním příznakům či jiným kognitivním dysfunkcím.

Problémy se často neberou vážně

Odbornice připustily, že se vědě dosud nepodařilo porozumět složitým mechanismům mezi menstruací a kvalitou spánku. Navíc se podle nich problémy vyplývající z problematického cyklu se často neberou vážně. Jako příklad uvedli průměrnou délku stanovení diagnózy vážného gynekologického onemocnění endometriózy, která trvá i roky.

Endometriózu způsobují malé částečky, endometria, mimo děložní dutinu, tedy v místech, kde nemají, co dělat. Ta mohou být zachycena třeba na vaječníkách nebo v oblasti močového měchýře. Ženě se pak mohou vytvářet bolestivé cysty či děložní myomy. Endometrióza hraje také zápornou roli při snaze otěhotnět. Asi u 25 procent žen je navíc toto onemocnění zpočátku asymptomatické, což ztěžuje diagnostiku.

„Tradiční přístup k řešení menstruačních a spánkových problémů se nejeví jako správný. Může dokonce vést i k vážnějším problémům. Přijetím komplexnějšího modelu k léčbě těchto stavů by lékaři mohli pomoci ženám v jejich každoměsíčním boji. Tím by se zvýšila kvalita jejich života, ale i celkově jejich zdraví,“ uvedly vědkyně v textu pro The Conservation.