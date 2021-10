„Moje nohy, roztrhanej župan, pantofle a deset stará podlaha. Kopyta se mi trochu změnila běháním, tvar je prostě lepší a mám pevnější lýtka i stehna. Župan se mění každý den k horšímu a přesto se ho nevzdám.

No tak to jsem jen vyfotila věci, které mám docela ráda. Jo a takhle dlouhý prsty nemám, to je fotkou,“ připsala k fotce se svýma holýma nohama na instagramovém účtu Alice Bendová. Samozřejmě neopomenula dodat hned několik smajlíků.

Ohlasy jejich fanoušků na sebe dlouho nenechaly čekat. „Ty prsty schovej do fuseklí.“ nebo „Nohy až do nebe.“ To vše napsali příznivci.

Svou běžeckou vášeň Alice Bendová prezentuje už delší dobu. A to včetně výsledků, kdy zveřejnila fotku v plavkách, kterou tajně pořídil její přítel Michal Topol.

„Abych prý viděla, co se mnou běhání dělá. Prý už nemám pr*el jako buben od pračky. Jo a taky se od léta dokopávám ke cvičení břicha. Tak někdy od října,“ připsala k fotce.

Je na ní vidět, že zhubla. „Za 2 měsíce mám dole 6 kilogramů, ale už to jde strašně pomalu. A jím, až když mám trochu hlad. Tvaroh, sýry, maso z farmy, zeleninu, ovoce, fazole. Akorát jsem bohužel musela vynechat rýži, brambory, mouku a cukr.

Čokoládu si klidně kupuju a sním tak 4 kostičky denně, Ale někdy mě přepadne vlčí chuť a prostě musím i celou. Klidně jeden den v týdnu hřeším. Jo a důležité - večer si klidně dám 2 dcl suchýho vínka a užiju si to,“ přiznala na sociálních sítích.

Aneta Jordánová