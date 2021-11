Sedm džínových hitů podzimu 2021. Letí nude i double denim

Co si vzít na sebe a nedostat se na seznam adeptů do módního pekla? Přední tuzemský časopis Glanc se svými osvědčenými stylisty připravil přehled trendů, jaké si do šatníku pořídit džíny a také k čemu je nosit. A nezapomenuli doplnit ani konkrétní tipy včetně cen, jak najdete uvnitř galerie. Na fotografiích pózuje modelka Kamila P. z agentury Pure Model Management.

SEDMDESÁTKY: Džíny - '70s High Flare, Levi’s, 3299 Kč; košile - Zara, 699 Kč; boty - Gianvito Rossi, Heavenly Shoes, 25 863 Kč; kabelka - See By Chloé, Space, 12 600 Kč; brýle - vintage, modelčiny vlastní | Foto: se svolením Benedikta Renče

Pro připomenutí z encyklopedií: Džíny (džínsy, jeans(y) nebo rifle, zastarale texasky) jsou kalhoty šité ze silné bavlněné látky (džínovina, denim). Původně se jednalo o pracovní kalhoty, ale od 50. let 20. století se staly oblíbené i jako módní kalhoty, a to nejprve mezi mládeží a postupně u všech generací po celém světě. Na nápad vyrábět ze stanové látky „jeans" kalhoty přišel bavorský Němec Levi Strauss, který se přistěhoval do Ameriky. V období zlaté horečky byli zlatokopové nadšeni z těchto praktických kalhot, šitých původně z janovské (podle francouzské podoby italského města Janov – Gênes, výslovnost [džíns]) celtoviny. Byly patentovány v roce 1873 a jsou oblíbené dodnes, a to dokonce i původní model, který nese označení „Levi Strauss Co's Original Riveted 501 range, with button fly", tedy džíny s cvočky a poklopcem na knoflíky. Původní cena džínů byla pak 1 americký dolar, s čímž se cena některých moderních džín nedá srovnat.