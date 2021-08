Bojovky bývají doménou především větších kolektivů, například na zmiňovaných táborech, ale prostor je pro ně kdekoli a při jakémkoli počtu dětí.

„Bojovky v menším kolektivu nemají dynamiku skupinové hry, ale mají jiné výhody. Uspořádat je můžeme jak venku, tak v domácím prostředí, což se výborně hodí třeba ve chvíli, kdy jsou děti nemocné,“ popisuje Barbora Bečvářová, bloggerka a autorka scénářů bojovek.

Sama sebe označuje za odchovance letních táborů a při tvoření vlastních her se inspiruje zážitky z dětství. Bojovky totiž zůstávají stále stejné. „Vycházím z toho, co jsem sama před dvaceti lety prožívala. Dnešní děti už často na tábory nejezdí, takže tento formát her ani neznají. Nicméně bojovky je stále baví, v tom se děti nemění. Pouze témata, která jim připadají atraktivní,“ popisuje Bečvářová.

Pokud pro vás v dětství bylo adrenalinovým zážitkem pobíhání v poli a útěk před mýtickou černou sanitkou, dnes už vsaďte raději na Harryho Pottera nebo Pána prstenů. Nebo pokud máte doma milovníka vesmíru co vzhlíží ke hvězdám, nač mu kazit chuť výpravou za indiány. Bez zápletky a příběhu by ale byla hra ochuzená a méně vtáhla děti do děje.

Bojovka neboli bojová hra

(zdroj: Hrajeme si venku)



Herní pohybová aktivita, nejčastěji ve venkovním prostředí. Bojovka má většinou stanovenou trasu, kterou je nutné dopředu nachystat – schovat lístečky, vzkazy, úkoly. V bojovce bývá důležitý příběh či téma a taky cíl – většinou se v závěru hledá poklad v různých podobách. Zvláštní kategorií bojových her jsou noční bojovky, které mají většinou kromě úkolů za cíl i děti vystrašit a jsou adrenalinovým zážitkem.

Bojovky jsou sice doménou léta, ale hrát se dají po celý rok. A ty tematické možná nejlépe. „Je možné uspořádat bojovku i na celé adventní období, Velikonoce nebo pálení čarodějnic,“ potvrzuje autorka her. Hra se může stát novou rodinnou tradicí, a pokud třeba nesouhlasíte s velikonoční pomlázkou, může tento zvyk nahradit hledání vajíček po zahradě. Trauma z čerta a Mikuláše zase třeba roznášení dárků za okna příbuzných.

Bojovky jsou hry v základu finančně nenáročné. Základní výbavu pořád tvoří tužka a papír, dobrým pomocníkem jsou i jednoduché počítačové programy na výrobu plakátů, křížovek a různých tabulek. Nebo můžete zainvestovat více času i finančních prostředků.

Lucie Kolářová, která je lektorkou volnočasových aktivit pro děti, si oblíbila při přípravě bojovek 3D tiskárnu. „Je totiž možné vytisknout v podstatě všechno, na co si vzpomenete. Odměny pro děti, drobné kulisy, které dokreslí atmosféru. Využívám toho hlavně na halloween, dětem tisknu dýně, čarodějnice, upírské zuby,“ vyjmenovává Lucie Kolářová.

A jak sama říká, příprava bojovek je tak trochu i hra pro dospělé. „Vrací mě to zase zpátky do dětství, můžu se vyřádit, zase se vrátit mezi strašidla, piráty a skřítky a necítit se u toho trapně nebo stará,“ přiznává. Stejnou zkušenost potvrzuje i Barbora Bečvářová.

„Dostávám od rodičů zpětnou vazbu, že si přípravy užívají, s dětmi pak bojovky taky plní a rádi se vrací k tomu, co měli jako malí rádi,“ dodává Barbora Bečvářová.

Inspirace na webu

Jestli si netroufáte bojovku napoprvé vymyslet úplně od píky sami, můžete se inspirovat.

Barbora Bečvářová na svém bloggu nabízí ke stažení scénáře Bojovek s příběhem ve formátu PDF. Vzdělávací centrum Tereza zase provozuje web s názvem Jdeteven!.cz kde najdete tipy nejen na bojovky, ale také na ruční tvořené v terénu nebo návody na různé přírodovědné pokusy.

Dospělí, kteří si chtějí užít zase nějakou legraci, si mohou objednat i bojovku na klíč přímo pro sebe. Možnosti jim nabízí organizace Noční bojovka.

