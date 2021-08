Pravidelné kapesné dostává necelá polovina dětí. Více než třetině rodiče dávají peníze nepravidelně. Zhruba pětina ratolestí se bez příspěvků od rodičů musí obejít. V tomto bodě se odpovědi 1240 dospělých a 1266 dětských respondentů téměř neliší.

Větší rozdíly panují v otázce výše kapesného. Více než tři čtvrtiny zákonných zástupců uvedly, že juniorům vyplácejí méně než stokorunu týdně. Částky nad dvě stě korun přiznalo jen sedm procent z nich.

Děti vidí svůj příjem růžověji. Dvousetkorunové či štědřejší týdenní kapesné údajně dostává nejen čtvrtina dospívajících ve věku šestnáct až osmnáct let, ale i dvanáct procent dětí mezi osmi a devíti lety.

Kapesné. InfografikaZdroj: Deník.cz

Příspěvky se přirozeně s přibývajícím věkem zvyšují. U prvňáků to bývá většinou do padesáti korun týdně, desetileté děti dostávají typicky padesát až sto korun a u teenagerů se kapesné pohybuje nejčastěji kolem stokoruny.

Činí peníze lidi šťastnějšími? Podle čtyřiačtyřiceti procent dětí ano. Jejich rodiče se jeví být méně materialističtí – štěstí v bohatství hledá jen pětina z nich.

Letní seriál Deníku



Zdroj: DeníkCo to je?

Jedná se o seriál Deníku, který se zabývá rozdílným světem dětí a rodičů. Vychází z dotazníku Deníku, v němž jsme získali přes čtyři tisíce odpovědí od našich čtenářů i školáků, a z dalších podnětů. Jako nit se seriálem povinou témata spojená s partnerským filmem Spící město režiséra Dana Svátka, který pojednává o světě, kde rodiče usnou a děti si musí poradit sami ve světě, kde žijí jen ony samy a dospělí bez dětí.



Kdy seriál vychází?

Každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu v tištěném Deníku. A to až do konce prázdnin. Doprovázen je i sérií rozhovorů a témat v magazínech a celý jej najdete na denik.cz.



Na čem je seriál a celý Letní deník postaven?

Seriál Rodiče a děti má pět pilířů: 1. Tematický blok věnovaný vždy fenoménu ze života dětí, dospělých, jejich vzájemnému vztahu či rozdílnému pohledu na problém. 2. Seriál rozhovorů s herci a osobnostmi spojenými s filmem Spící město o fenoménech popsaných v tematickém bloku. 3. Střípky z natáčení Spícího města. Ale i z knihy Martina Vopěnky a míst, kde se film točil. 4. Píšu Ti. Projekt dopisů dětí rodičům a prarodičům. Píší je pro nás jak známé osobnosti, tak čtenáři (více na straně 10). 5. Společná zábava u více křížovek a testů, které vycházejí vždy jak na webu denik.cz, tak na straně 12. Součástí bude také čtenářská soutěž.



Jaká budou nejbližší hlavní témata seriálu?

Tady je plán na nejbližší týdny:



Týden 4:

Rodinná peněženka

Středa 4. 8.: Kapesné? Jaká je vhodná strategie, kdy začít a s jakou částkou?

Čtvrtek 5. 8.: Pomáháme dětem s hypotékou? A naopak rodičům v důchodu?