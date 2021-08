Dopis otci napsala Lolina: Ahoj tati,

velmi často na Tebe myslím ve smyslu toho, co bys tomu dnes řekl. Přestože jsi měřil jenom asi 162 centimetrů, byl jsi pro mě, moje děti a všechny známé Velký Malý Muž. Ještě dnes připomínám svému nejmladšímu synovi, který si Tě užil jen do svých dvanácti let: „Co by tomu řekl asi děda?“ A představ si, má to pořád účinek.

