děkuji ti z celého srdce za krásná léta tvého dětství. Provázet tě od prvních kroků, krmit tě z lahvičky, chodit s tebou na pískoviště, později tě vodit do školky a školy, bylo pro mne nesmírně naplňující. Vlastně už tehdy jsem si uvědomoval, že to jednou skončí, už tehdy jsem v sobě měl bolest za tvé nenávratně mizející dětství.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali. | Foto: Deník/Shutterstock

Zdroj: DeníkA teď se to opravdu stalo: Je ti osmnáct, miluješ své aktivity, své party kamarádů, a trávit čas s nimi je pro tebe mnohem zajímavější, než být se mnou. A já to chápu – také jsem v tvém věku netoužil trávit čas s rodiči. Přesto je tu určitý rozdíl: Moji rodiče se mi nesnažili rozumět, a těžko bych s nimi mohl dělat aktivity jako hrát tenis, běhat, jezdit na kole, přecházet hory… Oproti nim jsem ti v mnoha směrech blíž. Býval bych si myslel, že spolu ještě něco zajímavého podnikneme. Ale teď to vypadá, že už ne. Doufám, že je to jen dočasný stav, určitý věk, a že časem opět oceníš, jak blízcí jsme si byli a stále můžeme být.