Karolína se narodila ve Vendryni, kde také vyrůstala, později v dospělosti se přestěhovala do Třince, kde aktuálně žije, pracuje a také trénuje.

Rodiče ji odmala vedli ke sportu. V zimě to byly lyže, běžky, túry po horách, v létě pak kola nebo sjíždění řek. Jako mladší ji to příliš nebavilo, ale s životními zkušenostmi ocenila to, že v ní vypěstovali zálibu ke sportu a aktivnímu životnímu stylu. „K thajskému boxu jsem se dostala tak, že jsem prioritně chtěla zhubnout. Nejprve jsem zkoušela aerobik a různé druhy tance, ale kila dolů nešla. Rozhodla jsem se tedy přitvrdit. V Třinci se otevřel thajský box pro ženy, tak jsem to šla zkusit,“ upřesnila Karolína Klusová začátky svého sportování.

Odjakživa ji přitahovaly spíše sporty pro kluky, ani s panenkami si jako malá nehrála. „Když jsem přišla domů ze školy, hodila jsem batoh s učebnicemi do kouta a utíkala hrát s kluky fotbal nebo hokej. Už tehdy jsem si pohrávala s myšlenkou začít s bojovými sporty, ale rodičům se to moc nezamlouvalo,“ doplnila Karolína. Strašili ji, že bude mít modřiny na těle a zlomený nos, a ona chtěla být jako každá jiná holka hezká. Realita ale nebyla tak hrozivá. Zápasnice v dnešní době nevypadají děsivě a většina působí žensky. V Itálii se dokonce thaiboxu věnuje i účastnice zdejší miss. Thaibox dělá opravdu krásná těla.

Trénink se hodně liší podle fáze přípravy, ve které se boxer nachází. Tréninky bývají až čtyřikrát denně. „Ráno vstávám každý den v pět hodin, udělám si meditaci, protáhnu se a zacvičím si na mém boxovacím panáku, kterého jsem dostala od přítele, je to úžasná věc, lze na něm měnit výšky a můžu se přesně soustředit jen na bradu nebo žebra,“ přiblížila Karolína svůj tréninkový plán. V osm hodin jí začíná společný trénink Thaiboxu zhruba hodinu a půl a poté má ještě trénink v posilovně. Tam podle potřeby cvičí se závažím, leze na laně, obrací pneumatiky, trénuje cviky na kompenzaci a zpevnění středu těla. Pak má pauzu na oběd, spánek a další trénink ji čeká od sedmnácti hodin.

Když začala zápasit a více se věnovat Thaiboxu, musela se zaměřit i na životosprávu. Hodně ji zajímalo, co a proč jíst a váha šla následně dolů. Takže z původních 78 kilogramů shodila na 63 kilogramů, ale váha šla ještě dolů až na šedesát kilogramů. „Zápasím v kategorii do 57 kilogramů, kdy poslední kila dávám dolů vodou,“ vysvětlila Karolína. V jídle se ale nešidí, užívá si zejména thajskou kuchyni a pálivá jídla. Doma ráda peče i chleba, třeba jen z vloček a proteinové bábovky. „Jsem hodně vděčný strávník, a pokud je to ze zdravých surovin, sním vše, jen to musí být bezlepkové, protože mam celiakii. Ale neberu to jako omezení, naopak mi to pomáhá ve zdravé výživě,“ doplnila důvody, proč se v její stravě neobjevuje lepek.

Ze sportovního hlediska si váží každého zápasu, každé umístění je pro ni úžasné. Největší radost jí udělal titul mistryně České republiky C.M.T.A a třetí místo na světě v IFMA. Když se zápasilo v samé kolébce Thaiboxu v Thajsku, kde byla úžasná atmosféra. Vlastní i celou řadu dalších ocenění. Cení si výhry z Lotyšska, kde vybojovala zlatou medaili. Na úspěchy se bude snažit navázat také v letošní sezoně. Od ledna začala přípravu a v únoru ji čeká turnaj v Litvě IFMA a velká pyramida. A taky nový projekt, který se připravuje, obrovský turnaj jen pro ženy Ladies Fight. Jedná se o turnaje pouze pro ženy, kde se nejlepší ženy světa utkají o profesionální titul IFMA. Jedná se o úplnou novinku v soutěžích ženského thaiboxu.

Největším snem Karolíny je dále zápasit na turnajích a vyhrát World games, což jsou hry pro neolympijské sporty a být vzorem ostatním ženám, které se rozhodnou pro bojové sporty. Její domovský třinecký klub Como-3gym se neustále rozrůstá, jedná se o jeden z největších klubů v regionu i v České republice. Základna žen se také navýšila, přichází jich čím dál víc. „Thaibox už není pouze doménou mužů, i my holky se do toho umíme opřít,“ říká Karolína s úsměvem. Thaibox je vhodný také k sebeobraně, kdy ženy mohou zachránit první dobře mířené údery.

„Zájem být nejlepší, musí mít každý boxer sám v sobě, nevěřím na motivaci zvenčí od trenéra nebo od někoho jiného. Musí to vycházet zevnitř. Trenér samozřejmě může pomoct, ale nejdůležitější je hlava,“ vysvětluje svůj postoj. Jedním z jejích velkých koníčků je také cestování, kterého si během roku užívá dostatečně. V loňském roce zavítala dvakrát do Thajska, navštívila s týmem i Austrálii, Bali, Lotyšsko, Litvu nebo Bělorusko, doma se nevyskytuje příliš často. „Mému srdci přirostlo nejvíce Thajsko, protože je kolébkou thajského boxu, všude to voní, vnímám respekt z boje, pokoru. To mám moc ráda. A také samozřejmě thajské jídlo,“ dodala s úsměvem. Karolína se řídí se heslem, jaké si to v životě uděláš, takové to máš, miluje přírodu, zvířata a volnost, což vše symbolizuje i její tetování.