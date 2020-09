Novinka, která interpretku představuje v různých hlasových polohách a hudebních náladách, vznikla pod producentským dohledem hudebníka a skladatele Karla Maříka. Spolupracovník mnoha osobností české pop-rockové scény se prosadil i na světovém trhu, když autorsky připravil album Last Testament někdejšího frontmana skotských Nazareth Dana McCaffertyho.

„Káju Maříka mi coby producenta nabídlo vydavatelství Warner Music, jmenovitě Vladimír Kočandrle, který se s mým manželem dohodl na natočení mého nového alba už koncem loňského léta. V plánu bylo, že jej začneme nahrávat letos v dubnu, ale ze známých důvodů se tak nestalo. Pustili jsme se do toho až o několik měsíců později,“ vypráví Helena Vondráčková.

S Karlem Maříkem jste si hned padli do noty?

Byl mi sympatický od našeho prvního setkání. Poté, co jsme se shodli na podobě alba, jsem k němu okamžitě pojala důvěru, což je pro naši práci velmi důležité. A jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Kvůli v tomto případě ale díky covidu jsme měli dost času vše připravit. To znamená oslovit autory hudby, textaře, vymyslet aranže, určit si tóniny… Imponovalo mi, že Kája měl v plánu a taky tak učinil točit s kolegy hudební podklady přímo ve studiu. Oproti mým posledním projektům je to na této desce příjemná novinka.

Už od první myšlenky na ni jste chtěla, aby se na ní podílelo více autorů?

Ano, chtěla jsem, aby bylo album hudebně pestré, takže to bylo nezbytné.

Přicházeli za vámi se svými nápady, nebo jste je ke spolupráci oslovovala sama?

Některé autory jsem oslovila sama. Jsou mezi nimi Ondřej Soukup, Lešek Wronka, Václav Noid Bárta, Vašo Patejdl, Jakub Lenz či Lucia Šoralová, z textařů Josef Peterka, Jan Krůta, Gabriela Osvaldová, Tomáš Belko nebo Petr Šiška. Na dalších jsme se domlouvali až s Kájou Maříkem. Sám mi nabídl několik písní vybrala jsem si jich dokonce sedm.

V jiném rozhovoru jste uvedla, že jste autorům témata textů neurčovala, ale když jste se jimi probírala, nabyla jste pocitu, že vědí, čím žijete. Jak si to vysvětlujete?

Někteří mě velmi dobře znají, u jiných to možná byla náhoda. Třeba si o mně někde něco přečetli, nebo psali ze své zkušenosti o tom, co v životě prožili s nějakou ženou.

A která píseň vás, váš život vystihuje nejvíc?

Je to zajímavé, ale v každé písni jsem našla něco, co jsem prožila nebo se mě osobně lehce dotýkalo. Když budu jmenovat konkrétní písničky, kde se vidím, jedná se o Dívčí ženu, Já s tebou dál cestou kráčím, S polštářem ticha, Ve Dvou a Dokonalá krása.

Píseň Tvrdohlavá, která dala desce název, složil Vašo Patejdl. Jste taková i ve skutečnosti?

Nemyslím si, že jsem vyloženě tvrdohlavá, spíše zásadová a důsledná… Musím říct, že písničky Vašo Patejdla se mi vždycky líbily. Napsal mi jich spoustu, a moc hezkých.

Ke dvěma písním z desky jste přizvala Olgu Lounovou a Vandu Šípovou. Obě mají naprosto odlišnou atmosféru kterou z nich jste si při nahrávání více užila?

Za oba duety jsem velmi vděčná. Ráda jsem si zazpívala s Olinkou Lounovou, která byla mým hostem na koncertu v pražské Lucerně, naše hlasy se hezky pojí. Krásná lyrická píseň (Navěky spálil´s mou tvář) nám, myslím, velmi sedí. Druhá píseň (Chlap je koala) je spíš legrační, s operní pěvkyní Vandou Šípovou v ní posuzujeme muže a vyjadřujeme na ně náš názor. Se všemi, kteří se na vzniku alba podíleli, se mi krásně spolupracovalo. Našli jsme společnou řeč a strávili jsme opravdu pohodové chvíle při natáčení, které probíhalo bez jakýchkoliv problémů. Ke všemu jsme si užili i spoustu legrace.

Bonusem je titulní píseň z komedie Ženská pomsta, která měla před pár dny premiéru. Co řeknete na její adresu?

Už v minulém roce mi Lešek Wronka a Petr Šiška, kteří jsou autory mnoha mých hitů, nabídli nazpívat titulní song pro právě připravovanou komedii Ženská pomsta. Líbil se mi, a tak jsem souhlasila. Jeho text je sice plný sarkasmu, ale po přečtení scénáře Dušana Rapoše a Evy Vejmělkové jsem pochopila proč. A tak jsme píseň zařadili na album jako bonus.

Jistě vás čeká i koncertování.

Ano, mám před sebou dlouhou koncertní šňůru, kterou jsme nazvali Vzhůru k výš- kám. Spoustu vystoupení jsme museli, jako všichni mí kolegové, přesunout z jara na podzimní čas. Teď už máme za sebou čtyři vyprodané „sály s rouškami“. Musím říct, že to jednotlivé večery nijak neovlivnilo, publikum bylo všude skvělé, spolupracovalo, projevovalo emoce a tleskalo vestoje. Jen podpisové akce, které se za normálních podmínek po koncertech konají, jsme museli kvůli covidu vynechat. Jinak mě čekají akce v zahraničí v Polsku a v Německu. Těším se také na vystoupení v pražském Hudebním divadle Karlín, v Lucerně i na další zastáv- ky turné v Turnově, Klatovech, Chrudimi či Zlíně. Uvidíme, zda nám neutěšená situace nepřekazí plány.

O ničem jiném se už skoro nemluví - vyvolává i ve vás koronavirus obavy, nebo na něj raději nemyslíte?

Myslím na něj stále a snažím se být opatrná. Na koncertech jsme přijali extrémní hygienická opatření, a to jak vůči našemu týmu, tak i divákům. Zatím nemám žádnou zprávu, že by kdokoliv kvůli návštěvě mého vystoupení onemocněl, takže doufám, že to tak bude probíhat nadále.