„Jako herec jsem zažil převratnou zkušenost, protože jsem režíroval sám sebe, a musím říct, že režisér byl pořádný puntičkář! Nic mi neodpustil, tvrdě jsem makal, žádný karavánek, kafíčko, klábosení s kolegy. Dřel ze mě kůži,“ vypráví se smíchem Jan Budař coby herec. „Byl vždy perfektně připravený, uměl text, na place byl vždy včas a udělal, co se mu řeklo. Nemůžu si na něj stěžovat,“ pochvaluje si dobrou spolupráci s hercem režisér Jan Budař.

Nebývalou pozornost během natáčení vzbudila zpráva, že si hlavní roli zahraje představitelka legendární Arabely Jana Nagyová. Před filmovou kameru se totiž vrátila po téměř třiceti letech! „Role královny Ludmily mě nadchla tolik, že jsem jí nemohla odolat, hned po přečtení scénáře jsem se s ní ztotožnila,“ popisuje herečka. „Celý měsíc před natáčením jsem měla trému, ale hned první den, v okamžiku, kdy jsem vkročila na plac a viděla kolem sebe připravený a sympatický štáb, jsem se začala cítit jako ve velké rodině, která mě přijala s otevřeným srdcem,“ vzpomíná Jana Nagyová na svůj první den před kamerou po dlouhé době. „Velké dojetí, objetí, vášeň, emoce, pláč, úsměv a porozumění,“ vyjmenovává Jana Nagyová své hlavní dojmy z natáčení.

Detektivní pátrání

Obsadit herečku po tak dlouhé odmlce je pro tvůrce risk. Během natáčení musejí být všichni připraveni, vše musí klapnout a jet podle přísného plánu. V tomto případě však platí, že risk přináší zisk.

„Jana byla naprosto připravená, nesmírně poctivá a pracovitá. Bylo vidět, že jí role královny skvěle pasuje,” pochvaluje si Budař svou odvážnou volbu. Obsazení herečky však nebylo jednoduché, Jan Budař totiž nemohl na Janu Nagyovou dlouho sehnat kontakt. Detektivní pátrání nakonec ukončil tím, že se rozhodl k zoufalému, ale originálnímu kroku. „Je to velmi neobvyklé, ale Jan Budař mě oslovil prostřednictvím instagramu mé nejmladší dcery s prosbou o propojení,“ vypráví Jana Nagyová. „Dlouho jsme se pak znali jen přes obrazovky díky hovorům přes internet a osobně jsme se setkali až v létě, vlastně docela těsně před natáčením.“

Princezna? Ne, hospodská!

Jedno z hesel filmu je, že každý muž potřebuje matku, dokud nenajde ženu. Královnu maminku už známe, takže kdo bude nakonec princova žena? Ta má podobu Veroniky Khek Kubařové, ovšem nikoli v roli princezny, ale prostořeké Běty z hospody. „Je to pro mě nezvyk, většinou jsem hrála princezny a naposledy dokonce královnu,“ říká herečka.

„Kdežto Běta z Prince Mamánka je obyčejná holka z krčmy, prověřená životem, upřímná a otevřená. Co na srdci, to na jazyku. Pokud něco nechce, tak být princeznou. Hodně si to užívám,“ popisovala Veronika během natáčení. „Rozhodně bych ale nechtěla ve skutečnosti roznášet pivo v hospodě jako Běta. Naplněné korbely jsou opravdu těžké a to, že jsem u toho v pohodě a usměvavá, to jsem musela opravdu zahrát!“

Nechybí Ondřej Vetchý

Ten se v roli rytíře Hudrovala z Dětenic stane princovým průvodcem a společníkem na jeho dobrodružné cestě za dospěním. „Doufám, že například Ondra Vetchý diváky v téhle roli i trochu překvapí. Má ve filmu trochu komickou a zároveň dojemnou polohu a tahle kombinace se mu podle mě hodně povedla,“ prozrazuje Jan Budař a zve nejen děti, ale i dospělé na svou první výpravnou pohádku. Ta má premiéru již tento čtvrtek.