Jen těžko lze nají milovnici módy, která by neznala Lockit, Speedy či Neverfull. Trojice kabelek má jedno společné - jedná se o produkty slavné značky Louis Vuitton. Zakladatel módního impéria, jehož jméno firma dodnes nese, se narodil 4. srpna 1821.

"Když v roce 1859 otevřel severovýchodně od centra Paříže svůj ateliér, zaměstnával v něm dvacet zaměstnanců. V roce 1900 v dílně pracovalo téměř sto lidí, v roce 1914 tu bylo 225 zaměstnanců," vykresluje rychlý růst firmy i po Vuittonově smrti oficiální web značku Louis Vuitton.

Sirotek, který dobyl svět. Právě takový podtitul by mohl mít snímek o Vuittonově životě. Životní příběh úspěšného podnikatele totiž připomíná scénář hollywoodského film. Na jeho začátku stál chlapec z chudé rodiny, jemuž vlastní schopnosti a píle pomohly vybudovat nesmírně úspěšnou - a celosvětově slavnou - společnost.

Louis Vuitton se narodil v malé francouzské vesnici Anchay. Život, který vedli jeho rodiče, byl na míle vzdálený způsobu života jeho pozdějších zákazníků. Pocházel totiž z nižší třídy pracujících a mezi jeho předky najdeme zemědělce, truhláře i tesaře. Když bylo chlapci deset let, jeho matka zemřela a otec si brzy našel novou manželku. "Nevlastní matka byla přesně taková jako macechy v pohádkách," upozorňuje server Biography.

Soužití s ní muselo být pro Vuittona velmi těžké. Je ale možné, že právě nenáviděná macecha dala vzniknout módnímu géniovi. Komplikovaný vztah s nevlastní matkou byl pověstnou poslední kapkou, která pubertálního chlapce donutila radikálně změnit život. "Tvrdohlavý Louis neustále bojující s nevlastní matkou a znuděný provinčním životem rodné vesnice se rozhodl utéct z domova do Paříže," dodává server Biography.

Pěšky do Paříže

Když se vydal na cestu do hlavního města Francie, bylo chlapci teprve třináct let. Překonat vzdálenost 400 kilometrů mu trvalo dva roky. Po celou dobu šel pěšky, vydělával si námezdní prací a přespával, kde mohl. Do Paříže dorazil jako šestnáctiletý v roce 1837. "Po příchodu do města učinil rozhodnutí, které změnilo život nejen jemu, ale i dalším generacím. Rozhodl se stát výrobcem zavazadel," vrací se do minulosti oficiální web značky Louis Vuitton.

Ve třicátých letech 20. století se převážně cestovalo koňskými povozy a kočáry, vlaky či na lodích. Tehdejší zavazadla kvůli těžkému dobovému oblečení připomínala spíše truhlice než moderní kufry. A díky své velikosti se často odřela či poškodila. Movitější část cestujících tvořená převážně zástupci vyšších společenských tříd tak často vyhledávala zkušené řemeslníky, kteří by pro ně vyrobili kvalitní produkty či opravili poškozené. Přímo v Paříži existoval vyhlášený ateliér Monsier Maréchala - a právě k tomuto řemeslníkovi nastoupil mladý Louis Vuitton do učení.

Majitel ateliéru i zákazníci si brzy povšimli, že Vuitton má opravdový talent. "Rychle se stal ceněným řemeslníkem ateliéru Monsiuer Maréchala," konstatuje web značky Louis Vuitton. Když Napoleon III. obnovil ve Francii císařství, mladý Vuitton byl dokonce ateliérem pověřen, aby se stal osobním výrobcem zavazadel císařovny. A právě tyto zakázky mu otevřely dveře k nejprominentnějším zákazníkům.

Ve vyhlášeném ateliéru prožil sedmnáct let, jako třiatřicetiletý se však v roce 1854 rozhodl postavit na vlastní nohy. Oženil se a založil svůj vlastní ateliér. To mu umožnilo předchozí zaměstnání. U Monsieur Maréchala se naučil vyrábět zavazadla na míru movitým zákazníkům a získal kontakty na bohaté klienty. Když se vzal v úvahu i jeho talent, vize a smysl pro inovace, bylo jasné, že nový ateliér rychle získá věhlas. A tak se i stalo.

Přelomový kufr

Po pěti letech v centru Paříže si Vuitton nechal postavit dílnu a rodinný dům v městečku Asnières nedaleko hlavního města. Psal se rok 1859 a Vuittonova zavazadla slavila u zákazníků takový úspěch, že konkurence bledla závistí. Vuitton ale nemínil usnout na vavřínech a rozhodl se zákazníkům nabídnout víc než kvalitně vypracované kufry.

"Po zprovoznění dílny v Asnières Vuitton společně s najatými řemeslníky vyrobil originální šedým plátnem potažený kufr s rovným víkem," píše server Architectural Digest.

Zavazadlo to bylo opravdu přelomové. I v tomto období totiž kufry tvarem připomínaly truhly. Víka všech dostupných modelů byla vypouklá a Vuittonův kousek se tak rychle stal hitem. "Rovné víko znamenalo, že zavazadlo bylo mnohem skladnější a pohodlněji se s ním cestovalo vlaky, které rychle získávaly na popularitě. Použití šedého plátna místo kůže udělalo kufr lehčím. Mnoho odborníků považuje vznik tohoto kufru za zrod moderní batožiny," popisuje server Biography.

Vuittonův podnik se rychle rozvíjel, počátkem 70. let 19. století jej ale tvrdě zasáhla prusko-francouzská válka. Francie konflikt prohrála a Vuittonův pařížský obchod i dílna dílna v Asnières byly zničeny a vykradeny. Nebyl by to ovšem Louis Vuitton, kdyby se z této tragédie rychle neoklepal. Se stejnou tvrdohlavostí a odhodlaností, jakou prokázal již jako třináctiletý během cesty do Paříže, se pustil do obnovy svého podnikání. Za pár měsíců otevřel obchod na nové adrese v Paříží - 1 Rue Scribe," vzpomíná server Biography.

Znovuobnovená firma brzy šlapala ještě lépe než před válkou. Na Rue Scribe totiž sídlil také prestižní klub, v němž se scházeli aristokraté a - nejen - pařížská smetánka. A právě oni se stali Vuittonovými zákazníky. "V roce 1872 Vuitton představil nový design kufru z béžového plátna s červenými pruhy. Jednoduchý, a přesto luxusní, design novou pařížskou elitu oslovil," píše server Biography.

Firma Louis Vuitton se definitivně stala synonymem luxusu. A její zakladatel zdaleka nevyčerpal všechny své nápady a i nadále zákazníkům nabízel dechberoucí novinky.

Nejkopírovanější kabelka

Louis Vuitton - půvoně chudý sirotek, který se vypracoval v úspěšného podnikatele a návrháře - řídil svou firmu až do roku 1892, kdy ve věku 71 let zemřel. Podnik po něm převzal jeho syn Georges, který po otci zdědil talent, píli i smysl pro inovaci. "Již v roce 1886 způsobil doslova revoluci ve způsobu uzavírání kufrů. Díky důmyslným zámkům se jeho kufry proměnily se skutečné truhly s pokladem," informuje web značky Louis Vuitton.

Právě Georges Vuitton navrhl několik let po smrti svého otce dodnes legendární vzor s monogramem LV. Kabelky s ním začala firma vyrábět ve dvacátém století a v současnosti patří mezi nejkopírovanější tašky vůbec. Turbulentní dvacáté století ale nebylo pro firmu snadné. Dodnes je kritizována například za spoluprácíi s nacisty, zároveň ale zažila prudký rozvoj a vydobila si místo na módním Olympu.

V průběhu minulého století byl sortiment rožšířen o ikonické kabelky, v devadesátých letech pak tehdejší kreativní ředitel značky Marc Jacobs představil první kolekci oblečení prêt-à-porter (v angličtině ready to wear, jde o oblečení vyráběné ve standardních konfekčních velikostech, které není pouze na zakázku).

Značka Louis Vuitton v současnosti spadá pod koncern LVMH, který vlastní i značky Marc Jacobs, Fenty, Givenchy či Celine.