Veronika Žilková (narodila se 16. října 1961 v Praze) se sice hudbě zpočátku taky věnovala, hrála na flétnu, ale na rozdíl od svých dvou starších sourozenců, kteří jsou profesionálními hudebníky, se rozhodla pro zcela jinou životní cestu. Po maturitě začala studovat psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala ale jen první semestr. A po zkušenostech, které v dětství získala ve folklórních souborech, se chtěla věnovat lidovému tanci. Nakonec se ale vrhla na studium herectví na DAMU, které dokončila v roce 1985. V té době už účinkovala v pražském Činoherním klubu a měla za sebou první filmové záseky.

Filmová dcera Komenského i umírající Marjánka

Poprvé se Veronika Žilková před kamerou objevila v osmnácti letech, a to jako členka souboru Chorea Bohemica v psychologickém dramatu režiséra Jiřího Svobody Dívka s mušlí. Následoval snímek režiséra Štěpána Skalského Když rozvod, tak rozvod, kde jí byl partnerem Jan Čenský a tatínkem Vladimír Menšík. V komedii režiséra Otakara Fuky Samorost jí hrál pro změnu otce Milan Lasica. V roce 1983 se při práci setkala s režisérem Otakarem Vávrou, který ji obsadil do role dcery „učitele národů“ v podání Ladislava Chudíka ve filmu Putování Jana Amose. V dalším životopisném počinu režiséra Jaromila Jireše Lev s bílou hřívou ztvárnila o tři roky později dceru Leoše Janáčka (Luděk Munzar). Na svou životní příležitost si ale musela počkat až do roku 1996, kdy zazářila jako umírající Marjánka v dramatu Vladimíra Michálka Zapomenuté světlo (její kreaci filmaři po zásluze ocenili cenou Český lev). Na tutéž ceny byla znovu nominovaná o čtyři později za postavu matky Horákové ve snímku režiséra Jana Švankmajera Otesánek.

Seriálová Růženka i Radka z Cukrárny

Od začátku své herecké dráhy se Veronika Žilková hojně objevovala i v seriálech. Jednou z nejznámějších je její úloha vychovatelky Jany Vychodilové v seriálu režiséra Ludvíka Ráži My všichni školou povinní. Známe ji i jako Verunku Stehnovou ze seriálu Druhý dech, dozorkyni z Přítelkyň z domu smutku (oba tituly jsou z dílny režiséra Hynka Bočana), hlavní hrdinku z Šípkové Růženky režiséra Jaroslava Hanuše, Věru Nedbalovou z retro ságy Bisera Arichteva Vyprávěj nebo Radku Sladkou z Cukrárny režiséra Dušana Kleina.

„Je mi velmi sympatické, že autor seriálu Jan Míka, ač není ženou, která padá pod tíhou problémů a denních starostí, se dokázal do mé postavy tak dobře vcítit. Ten pocit, kdy se žena snaží pro všechny udělat to nejlepší, mužem a dětmi počínaje a svým otcem konče, je mi blízký. Radce její snažení dost často nevychází a hroutí se jí pod rukama jako domeček z karet. Musím přiznat, že v určitých chvílích jsem se svou postavou zažívala takové zvláštní souznění,“ okomentovala herečka svou účast v Cukrárně, kterou Česká televize uvedla v premiéře před deseti lety.

Kontroverzní Tele Tele

Televize (v tomto případě Nova) jí dala i jinou příležitost, a to v satiristicko-humoristickém pořadu Tele Tele, v němž vystupovala s Richardem Genzerem, Michalem Suchánkem a Josefem Cardou, jehož později nahradil Pavel Kikinčuk. Založen byl na parodování televizních pořadů a seriálů a na obrazovce se objevoval v letech 2000-2007. Po celou dobu svého vysílání narážel projekt na kontroverzní přijetí – někteří lidé z něj byli nadšení, jiní jej zarputile odmítali. Přes svou nevyváženou kvalitu dosahoval vysoké sledovanosti, dokonce se stal vítězem v kategorii Pořad roku v divácké anketě televize Nova. Veronika Žilková později uvedla svůj samostatný pořad Pustit Žilou, tentokrát na obrazovkách Primy, ten už ale takový úspěch nezaznamenal.

Adina a Gelsomina

Mnohé role vytvořila herečka i na divadelních jevištích. V Činoherním klubu účinkovala v představeních Třetí zvonění, Letní byt nebo Sex noci svatojánské, záznam hry Deskový statek pořídila i Česká televize. Vidět jsme ji mohli i coby sestru Flinnovou v Přelet nad hnízdem kukačky (Městská divadla pražská), Amelii v muzikálu Ginger a Fred uváděném pražským Divadlem Broadway, Gelsominu v Silnici podle slavného filmu Federica Felliniho (Klicperovo divadlo v Hradci Králové) nebo Liz Prestonovou z konverzační veselohry Kachna na pomerančích (pražské Divadlo Palace). Skvělé příležitosti dostala i pražském Divadle na Vinohradech – tou největší byla úlohy Adiny Mandlové ve hře Adina. V současnosti ztvárňuje v Divadle Bolka Polívky v Brně hlavní roli v hořké komedii S láskou Mary.

Manželka diplomata

V roce 2008 se herečka provdala za kolegu Martina Stropnického, který je dnes velvyslancem České republiky v Izraeli. Historii této země divákům zprostředkovala v nedávném cyklu ČT Křížem krážem Izraelem. Spolu mají dceru Kordulu, z předešlých vztahů má Veronika Žilková čtyři děti, další dvě vychovávala v pěstounské péči. Nejstarší dcera Agáta Hanychová je modelkou (občas se objeví i v herecké roli), syn Vincent Navrátil je na nejlepší cestě stát se respektovaným umělcem jako jeho matka.