KDY: sobota 19. října od 14 hodin

KDE: restaurace Karbon ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: zdarma

Druhý výběr se přemístí 2. listopadu do Domu kultury Akord v Ostravě. Odborná porota vybere deset nejlepších soutěžících, kteří následně postoupí do velkého veřejného finále, které se bude konat v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku. Vítěz soutěže vyhraje iPad, dvě vstupenky na Colours of Ostrava, FM City Fest a značkové doplňky. Zájemci se do soutěže mohou přihlásit na webových stránkách soutěže: casting@beskydskyslavik.cz. Zapojit se do soutěže může každý ve věku 13 až 23 let. Už několik účinkující se díky této soutěži dokázalo prosadit na hudební scéně.