KDY: pátek 8. listopadu od 19 hodin

KDE: Nová scéna Vlast v Místku

ZA KOLIK: 450 korun

Divadelní příznivci se prostřednictvím napínavého příběhu přenesou do prostředí psychiatrického ústavu, kde se ocitl bláznivý chlapec poté, co zabil dva nevinné lidi, pobodal kamaráda a usmrtil milovaného kocoura. V rámci experimentu dostane místo elektrošoků a operace mozku do péče obyčejného kocoura. Přítulná šelma, o kterou se musí starat, má nejen jemu, ale i dalším podobně duševně nemocným jedincům pomoci navázat zpětně kontakt, aby se mohli opět vrátit do „normálního“ světa. V hlavních rolích se divákům představí Zuzana Bydžovká, Daniel Krejčík a Petra Horvátová. Vstupenky na představení stojí 450 korun.