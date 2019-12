Kdy: pátek 27. prosince od 14 hodin

Kde: Kulturní dům ve Lhotce pod Ondřejníkem

Za kolik: 50 korun pro dospělé, děti zdarma

Jedná se o otevřený šachový turnaj jednotlivců, který začne ve dvě hodiny odpoledne. Prezentace bude od 13 do 13.30 hodin. Startovné je stanoveno na padesát korun. Děti do patnácti let platit nebudou. Zájemci se mohou registrovat do 25. prosince buď na telefonních číslech 734 796 259 a 604 203 726, nebo prostřednictvím e-mailových adres vlasek@aftermining.cz a genserovsky.m@outlook.com.