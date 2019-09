KDY: středa 25. září od 16 hodin

KDE: Frýdek-Místek, místecké náměstí Svobody

ZA KOLIK: 90 korun/dospělí, 70 korun/děti do 15 let.

Zájemci o komentovanou prohlídku se sejdou ve středu v 16 hodin na místeckém náměstí Svobody. Lidé uslyší příběhy majitelů továren i dělníků, nahlédnou do míst spjatých s výrobou textilií a oděvů nebo poznají manufakturní architekturu. Vstupné na akci stojí 90 korun pro dospělé, 70 korun zaplatí děti do 15 let. Nezbytná je rezervace předem.