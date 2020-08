Babylon Místek

Kdy: 26. srpna v 15.30

Náměstí Svobody v Místku

Za kolik: 80 Kč dospělý a 60 Kč dítě do 15 let

Přeneste se do 30. let minulého století, nahlédněte do tehdejší černé kroniky a podívejte se na odvrácenou stranu jindy poklidného moravského městečka. To všechno můžete na akci Babylon Místek. Projděte se městem a můžete se dozvědět i mnoho zajímavých věcí. Sraz účastníků u Turistického informačního centra F≈M na náměstí Svobody v 15.30 hodin.