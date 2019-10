Tip na středu 9. října: Hodina Duchů v podání Divadla Artur

S hudební komedií, která si pohrává s myšlenkou, co duchové vlastně dělají, přijíždí do Karviné pražské Divadlo Artur. Duchové to nebudou mít úplně jednoduché, protože se celou komedií proplétá postava zloducha, který se baví tím, že neustále všem provádí naschvály. Navzdory tomu všemu, nás čeká happy end. V představení hrají Eva Decastelo, Lucie Linhartová, Bořek Slezáček, Pavlína Mourková anebo Michal Kavalčík.

Hodina duchů, ilustrační foto | Foto: mks.vyskov.cz