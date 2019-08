Provozní doba:

po - pá: 14 - 21 hod.

so a ne: 9 - 21 hod.

Zájemci mají možnost využít krytý bazén v Brušperku u tamní základní školy. Ve všední dny bývá pro veřejnost otevřeno v odpoledních hodinách, a to obvykle od 14 do 21 hodin, o víkendu pak od 9 do 21 hodin. Od 19 hodin jsou obvykle dvě plavecké dráhy vyhrazeny kondičnímu plavání. Základní vstupné pro dospělého činí 60 korun na 60 minut plus dalších 15 minut pro převlékání a sprchování. Děti, mládež a senioři mají vstup levnější.

Velký bazén je nejvýraznější částí krytého bazénu. Má tři plavecké dráhy v délce 25 m, k nimž plynule navazuje kruhový záliv s chrličem na jednom konci a dojezd tobogánu na konci druhém. Uprostřed je masážní lavice a vstupní schody do bazénu. Hloubka přechází z 1,3 m u dojezdu tobogánu do 1,1 m u kruhového zálivu. Teplota vody v bazénu je 30 °C.

Dětské brouzdaliště je určeno pro děti do 6 let věku. Má dvě části - horní a dolní bazének. Bazénky jsou spojeny nerezovou skluzavkou. V dolním bazénku je umístěn vodní hřib. Teplota vody 32 °C. Kapacita vodní plochy dětského brouzdaliště je 22 dětí.

Vířivá vana má kapacitu 6 osob. Teplota vody 34 - 36 °C.

Jednou z atrakcí brušperského bazénu je i tobogán, jehož celková délka je více než 50 m. Tobogánem při svižné jízdě projedete zhruba za 11 vteřin.

