KDY: úterý 14. listopadu od 17 hodin

KDE: Dům umění, GVUO, Jurečkova 9, Ostrava

Galerie a Kateřina Šedá rovněž vydají autorčinu první monografii Povolání: Šedá. Ta bude představena na vernisáži, která začne v 17 hodin v Domě umění v Jurečkově ulici a zájemci si zde budou moci knihu rovněž objednat. Výstava potrvá do 26. ledna 2020. Výstava svým názvem – Bedřichovický poledník – odkazuje k jednomu z autorčiných nejrozsáhlejších projektů Bedřichovice nad Temží (2011 až 2015). Během pěti let byli v jeho rámci nejprve bedřichovičtí občané přemístěni k slavné TATE Modern v Londýně (Od nevidím do nevidím, 2011), kde se chovali stejně jako o sobotách ve své obci, a v následujících letech pak stejného dne 3. září (2012 až 2015) slavili autorkou nově vytvořený svátek Bedřichovic. Při své cestě tam a pomyslně zpět vše završili slavnostním otevřením nové návsi (Bedřichovice nad Temží, 2015), která se stala chybějícím středem obce. Další mediálně známý projekt Kateřiny Šedé s názvem Unes-co byl realizován v Českém Krumlově a vyvolal značné diskuse mezi občany. Jeho cílem bylo osídlit na tři měsíce několik bytů obyčejnými lidmi, kteří mezi turisty žili „normální život“. Projekt poukázal na to, že právě obyčejný život z ulic (nejenom) Krumlova pomalu, ale jistě mizí.

Ostravská výstava

Pro ostravskou výstavu nechala výtvarnice Kateřina Šedá a GVUO vyrobit dvanáct funkčních replik červených telefonních budek, známých z Londýna. Telefonní budky jsou napojeny na ústřednu a je možno mezi nimi vzájemně telefonovat a navazovat tak kontakt s člověkem v jiné budce. Zda budete telefonovat, číst, nebo poslouchat autentické výpovědi účastníků akce, záleží na vás, protože budky slouží nejen k telefonování, jejich součástí jsou také deníky a fotodokumentace akcí, které se konaly v rámci projektu Od nevidím do nevidím.

Výstavu doprovázejí edukační programy pro školy, tvůrčí dílny pro veřejnost i komentované prohlídky. Komentovaná prohlídka s kurátorkou Yvonou Ferencovou se uskuteční 21. listopadu 2019, v 16.30 hodin. Komentovaná prohlídka s autorkou Kateřinou Šedou se uskuteční 15. ledna 2020 od 16.30 hodin. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Nutná je rezervace na gvuo.cz GVUO je otevřena úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné na všechny výstavy činí 100 korun a 50 korun zlevněné. Pro seniory a v neděli je vstup volný.

KATEŘINA ŠEDÁ (1977) výtvarnice a autorka sociálně zaměřených projektů. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vladimíra Kokolii. Žije a pracuje v České republice, mnoho svých projektů však realizuje ve spolupráci s výtvarnými institucemi po celém světě (Spojené státy americké, Velká Británie, Německo, Švédsko, Itálie a další). V roce 2018 to byl například projekt UNES-CO, jímž reprezentovala Českou republiku na mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Za svou práci získala řadu ocenění, například Architekt roku 2017, Magnesia Litera za publicistiku (Brnox, 2017), Nejkrásnější české knihy roku (Everything is perfect, 2014; Líšeňský profil, 2011), Cena Jindřicha Chalupeckého (Je to jedno, 2005) a další. www.katerinaseda.cz